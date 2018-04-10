Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Сирійсько-американське медичне товариство повідомило про загибель щонайменше 48 людей

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "сильну відповідь" на ймовірну хімічну атаку в Сирії вже найближчим часом.

"У нас є багато варіантів військового характеру", - заявив він журналістам.

Пан Трамп зазначив, що США мають "певну ясність" щодо того, хто відповідальний за суботній інцидент у сирійській Думі.

Медики кажуть, що десятки людей загинули під час тієї атаки. Проте точні цифри неможливо перевірити.

Американський президент обговорив ситуацію з президентом Франції Еммануелем Макроном. За інформацією Єлисейського палацу, обидва лідери висловилися за рішучу відповідь.

Агентство AFP процитувало прес-секретаря французького уряду Бенджаміна Гріво, який заявив, що "якщо червону лінію перетнули, то буде відповідь". При цьому він додав, що розвідка "теоретично підтверджує використання хімічної зброї".

У лютому пан Макрон пригрозив ударом по Сирії, якщо з'являться докази застосування хімічної зброї.

Британський прем'єр Тереза ​​Май та інші західні лідери також засудили ймовірну хіматаку.

Ситуацію в Сирії розглянули на екстреному засіданні Ради безпеки ООН в понеділок.

На ньому представник США Ніккі Гейлі закликала ухвалити резолюцію щодо розслідування застосування хімічної зброї.

Росія стверджує, що не може підтримати цю пропозицію, оскільки вона містить "неприйнятні елементи".

Представник Росії в ООН Василь Небензя повідомив, що російські фахівці не виявили слідів хімічної атаки у Думі.

Сирійсько-американське медичне товариство, що базується в США, повідомило про загибель щонайменше 48 людей. У всіх загиблих були симптоми, які вказували на хімічні отруйні речовини.

Ще понад 500 осіб доставлені в медичні центри зі схожими симптомами, повідомляє організація, посилаючись на служби швидкої допомоги.

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