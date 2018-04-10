В Антарктиці шукатимуть затонуле сто років тому судно Шеклтона

Image caption Дослідники вивчатимуть льодовик Ларсена та спробують знайти судно "Ендюранс" Ернеста Шеклтона - представника "героїчної епохи" полярних досліджень - яке затонуло у 1915 році

Міжнародна наукова експедиція спробує знайти судно "Ендюренс", на якому на початку минулого століття пробивався крізь кригу англійський дослідник Антарктики Ернест Шеклтон. Про це пише корепсондент ВВС з питань науки Джонатан Амос.

У 1915 році "Ендюренс" було розчавлене льодовими торосами у морі Ведделла та затонуло на глибині близько 3 км. Точне місце, де знаходяться рештки судна, невідоме.

Копирайт изображения RGS Image caption "Ендюранс" було затерте кригою та затонуло у морі Ведделла. Шеклтон ледь врятувався з командою на шлюпках

Шеклтон разом з командою змушені були рятуватися на шлюпках, на яких вони здійснили безпрецедентну подорож через Південний океан.

Міжнародну експедицію, яка шукатиме затонуле судно, очолить британський дослідник професор Джуліан Доудсвелл - керівник Інституту полярних досліджень у Кембриджі.

За планами, експедиція опиниться на місці аварії у січні-лютому 2018 року.

При цьому, головною метою наукової місії є вивчення шельфового льодовика Ларсена (Відомий також, як Ларсен-С. - Ред.), від якого влітку минулого року відколовся один з найбільших в історії спостережень айсбергів.

Але оскільки цей льодовик знаходиться так близько до останнього відомого місця перебування "Ендюранс", то вчені вирішили спробувати знайти славетний човен.

"Було б соромом не спробувати", - пояснює професор Доудсвелл.

Копирайт изображения RGS Image caption "Ендюранс" перед тим, як піти на дно

Він розповів, що при вивченні льодовика використовуватимуть автономні підводні дрони. І якщо вдасться дістатися до місця, де ймовірно затонуло судно Шеклтона, то ці дрони відправлять на його пошуки під кригою.

"Вони оснащені багатопроменевими ехолотами для вивчення та картографування дна. За їхньою допомогою можна шукати будь-які ознаки човна на дні, і якщо знайдеться щось цікаве, то на ньому можна буде сфокусувати камери", - пояснює дослідник.

Непередбачуване море

Копирайт изображения OCEAN INFINITY Image caption Автономні підводні апарати допомагатимуть у вивченні дна

Місія є дуже непростою, адже крига у морі Ведделла неймовірно товста й непередбачувана, як зміг свого часу переконатися Шеклтон.

Навіть з сучасними технологіями дістатися до льодовика Ларсена непросто - цьогорічна експедиція Британської антарктичної служби туди була зірвана через рух морської криги.

Професор Доудсвелл сподівається, що йому пощастить більше, й дуже розраховує на потенціал підводних дронів.

Сама місія має назву Експедиція у море Ведделла 2019 року. До неї долучилися вчені з кількох різних країн.

Копирайт изображения ADRIAN LUCKMAN Image caption Льодовик Ларсена знаходиться біля узбережжя Антарктичного півострова і названий на честь норвезького полярника Карла Антона Ларсена

Триватиме вона, як заплановано, 45 днів.

Вчені йтимуть на сучасному дослідницькому криголамі SA Agulhas II.

Ларсен-С - один з найбільших льодовиків в Антарктиці, який сформувався біля східної частини Антарктичного півострова.

Його північні сусіди - Ларсен-А та Ларсен-В - відкололися у 1995 та 2002 роках відповідно.

Через це льодовики з континенту почали швидше сповзати у море, тим самим підвищуючи глобальний рівень океанів.

Вчені загадуються над питанням, чи на Ларсен-С тепер також очікує руйнування.

Копирайт изображения NASA Image caption Так зруйнувався Ларсен-В

Саме на це питання спробує відповісти експедиція, яка має на меті дістатися ближче до льодовика та провести там серію геофізичних вимірів.

Дрони направлять у порожнини на шельфі, щоб зробити мапу морського дна та криги, яка над ним нависає.

Вчені також візьмуть зразки криги з товщі льодовика, щоб дослідити історію його рухів та історію давнього морського дна та рівня моря - чи відбувалися тут регулярні повторювані зміни.

Дослідники кажуть, що мають лише дані супутникових спостережень за останні десятиліття, однак хочуть з'ясувати історію льодовиків за довший період - сотні та тисячі років.

А це дозволить відповісти, чи коїться з антарктичною кригою щось незвичне, чи ж це типова поведінка льодовиків.

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