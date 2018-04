Як захищатиметься Цукерберг?

Копирайт изображения Getty Images Image caption До Цукерберга накопичилось багато питань, на які йому буде непросто відповісти

Марк Цукерберг готується до свого найбільшого випробування - керівник Facebook має пройти одразу через два слухання у Конгресі.

Як пише кореспондент з питань технологій Дейв Лі з Кремнієвої долини, багато хто вбачає у цьому не більше ніж політичне шоу - шанс для політиків перед телекамерами посварити багату та впливову фігуру.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як малюють ваш психологічний портрет завдяки Facebook?

І хоча це схоже на правду, однак це все одно буде унікальною нагодою безпосередньо поставити питання особі, яку завжди надійно прикривають від навколишнього середовища численні піарники та заступники.

Частину заяв, які Цукерберг планує виголосити у Конгресі, вже оприлюднили.

Утім очевидно, що на слуханнях у вівторок та середу буде озвучене значно більше.

Пану Цукербергу неминуче дорікатимуть проблемами з захистом приватних даних - особливо в контексті скандалу навколо Cambridge Analytica - та питатимуть, чому лише завдяки розслідуванням медіа стало відомо про зловживання цієї компанії.

Копирайт изображения Facebook Image caption Скандал з поширенням персональної інформації юзерів виник через ймовірне використання цих даних компанією Cambridge Analytica, зокрема й у політичних цілях

Очікують на нього і гострі питання про втручання у президентські вибори в США та загалом про те, яке майбутнє у Facebook.

Тож на що варто звернути увагу під час виступів Марка Цукерберга перед Конгресом?

1. Акцент на позитиві

"Спільнота" - це слово ми багато разів почуємо від Цукерберга, який розпочне свій виступ розповіддю про те, який позитив привніс Facebook у наш світ.

Й він має рацію: організовувати наше життя - від вечірок до маршів протесту - стало набагато простіше завдяки Facebook. Як і обмінюватися фото чи відео.

Згадає і про те, як малому бізнесу стало простіше знаходити через Facebook клієнтів по всьому світу - швидко, дешево та ефективно.

Тож поміж рядків він закликатиме не тиснути надто жорстко на його бізнес, адже це може вплинути на мільйони інших підприємців.

2. Бути адекватним

Копирайт изображения Getty Images

Для Марка Цукерберга не проблема бути таким само активним, як і його компанія. Він може легко писати код, як і його найкращі технічні працівники.

Однак зараз йому треба буде постати людиною, яка щиро сповнена каяття - навіть якщо він у глибині душі все ще вірить у те, що люди за власним бажанням віддавали інформацію про себе - як Facebook і заявляв на початку скандалу.

Насправді у Цукерберга завжди були проблеми з тим, щоб його сприймали нормальним та співчували.

Навіть на старому домашньому відео, де юний Цукерберг дізнається, що вступив то Гарварда, він схожий на робота - риса, яка може задушити його виступ у Конгресі.

Розповіді про власних дітей - ось що може зарадити тут. Саме згадки про них під час нещодавнього інтерв'ю CNN викликали прояв його справжніх емоцій.

3. Звинувачення Когана

Не слід забувати, що хоча й Facebook визнав власні помилки щодо захисту даних, головним винуватцем скандалу компанія вважає професора Кембриджського університету Олександра Когана.

Саме він створив персональний додаток, що збирав інформацію, яку пізніше нібито використала компанія Cambridge Analytica. (Коган розробив додаток This is your digital life, що, як заявлялося, формував психологічні портрети користувачів на основі їхніх постів у Facebook. - Ред.)

А Cambridge Analytica заявляли, що видалили ці дані, хоча насправді не зробили цього.

Тож пан Цукерберг намагатиметься вибудувати лінію захисту, яка лавіюватиме між тим, щоб показати політикам, що системами Facebook насправді зловживали, й визнанням того, що керівництво соцмережі також несе відповідальність за це.

4. Не лише Facebook винен

Копирайт изображения Getty Images Image caption 10 квітня активісти встановили перед Капітолієм у Вашингтоні сотню картонних фігур Цукерберга, щоб нагадати, що фейкові акаунти у Facebook все ще поширюють неправдиву інформацію

Під час підготовки слухань конгресмени наполягали на тому, щоб разом з Цукербергом на питання відповіли й керівники Google та Twitter - як свідчення того, що багато претензій до Facebook насправді стосуються й інших інтернет-гігантів.

У Twitter ширилося справді багато російської пропаганди. Так само було зафіксовано багато суперечливого контенту і в YouTube.

Але Facebook все ж залишився на самоті.

Це, утім, не зупинить Марка Цукерберга від того, щоб залучити до дебатів інші інтернет-компанії - нехай і без згадок конкретних імен.

5. Політиканство і неправильні питання

"Дайте просту відповідь - так чи ні?" - такі питання полюбляють ставити політики на подібних дебатах. Й вони дають свій ефект, коли йдеться про щось справді складне.

Можна очікувати, що політики, які полюбляють увагу медіа, використовуватимуть цей прийом від самого початку слухань. Так вони намагатимуться потрапити у випуски новин та на відеоролики, які поширюватимуться мільйонами користувачів того самого Facebook.

Водночас такий підхід часто породжує питання, які вводять в оману.

Наприклад, призводять до обіцянок, які насправді обіцянками не є.

Слід очікувати, що принаймні один конгресмен вимагатиме від Цукерберга заприсягтися, що Facebook ніколи не продаватиме інформацію своїх користувачів, на що той відповість: "Звичайно!"

Але Facebook й так ніколи не продавав ці дані - він просто забезпечував доступ до них.

6. Без справжніх дискусій про регулювання

Марк Цукерберг згадуватиме і про Закон щодо чесної реклами - законопроект, який прагне зробити більш прозорою політичну рекламу в інтернеті. Щось подібне вже діє у США та інших країнах на телебаченні, де більш зрозуміло, хто заплатив за ту чи іншу рекламу.

Підтримка цих пропозицій - майстерний PR-хід Facebook.

Це дозволяє Цукербергу заявляти, що він відкритий для запровадження додаткового держрегулювання його соцмережі, і при цьому на практиці уникати серйозного впливу зі сторони уряду на те, як Facebook насправді працює.

Нові правила, які підтримує Цукерберг, або вже фактично запроваджені у Facebook, або ж дуже близькі до цього.

Тож не слід очікувати якогось прогресу щодо будь-якого серйознішого регулювання чи дебатів про це.

Натомість Марк Цукерберг спробує наголосити на тому, як багато Facebook вже зробив у цьому напрямку.

7. Порушення "Указу про згоду"

Копирайт изображения Getty Images

Федеральна торгова комісія США (FTC) наразі розслідує, чи порушили у Facebook норми "Указу про згоду", затвердженого у 2011 році.

(Указ вимагає, щоб Facebook повідомляв і отримував згоду від користувачів при поширенні їхньої особистої інформації, що виходить за межі встановлених користувачами налаштувань конфіденційності. - Ред.)

Його розробили після скарги FTC на Facebook через інформацію, яку користувачі вважали доступною лише для своїх друзів у соцмережах, але яка фактично стала публічною.

Тоді керівництво Facebook погодилося жодним чином не викривлювати правду про те, як дані про користувачів збираються та можуть використовуватися.

Цілком прогнозовано конгресмени захочуть спитати Марка Цукерберга про те, чи не вважає він, що його компанія порушила принципи цієї угоди.