Сейсмічний ефект Ліонеля Мессі

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Коли Ліонель Мессі забиває черговий чудовий гол, місто Барселону буквально трясе.

Вчені встановили сейсмометр неподалік стадіону "Камп Ноу", який фіксує вібрації кожен раз, коли натовп святкує гол.

Зростання показників чітко видно, коли стрибають фанати.

Чи не найчіткіше це зафіксував сейсмограф під час "неймовірного камбеку" "Барси" у грі проти ПСЖ в минулому сезоні Ліги чемпіонів (Тоді "Барселона" вдома перемогла парижан 6:1 після розгромної поразки 0:4 на виїзді. - Ред.)

Програвши чотири-нуль у першій грі на стадії ⅛ фіналу, команда забила на останніх хвилинах вдома й за підсумком двох матчів перемогла шість-п'ять.

Несамовита радість прихильників була епічною.

Магія Мессі

Копирайт изображения ICTJA-CSIC Image caption Стадіон в екстазі, коли м'яч вшосте влітає у ворота

Сейсмологію, породжену футболом, обговорили на зборах Європейського товариства наук про Землю в австрійському Відні.

Цим дослідженням займається Йорді Діаз та його колеги з Інституту вивчення Землі Jaume Almera, що розташований у столиці Каталонії.

Що вразило доктора Діаза, так це контраст між тим, які сигнали видають рухи спортивних фанатів у порівнянні з сигналами від фанатів музичних.

Танцювати на "Камп Ноу" з Брюсом Спрінгстіном

Копирайт изображения ICTJA-CSIC Image caption Музичні фанати стрибають у ритмі - вони танцюють

"Камп Ноу" приймає також і рок-концерти. Брюс "Бос" Спрігнстін відіграв тут у 2016 році.

"Спектрограма показує час і частоту, а колір - це енергія", - пояснює доктор Діаз.

"Ви можете побачити, що кожна пісня має свій окремий візерунок й по сейсмічних показниках ви можете побачити, коли Спрінгстін перейшов від однієї пісні до іншої", - продовжує вчений.

"Але подивіться на святкування голів - тут енергія розподіляється у діапазоні від 1 до 10 Герц, тоді як на рок-концертах отримуємо те, що ми називаємо гармонійними структурами - енергія локалізуєтся чіткими структурами", - відзначає Йорді Діаз.

"Це тому, що люди не стрибають. Вони танцюють. Це ритм", - додає він.

Широкодіапазонний сейсмометр доктора Діаза встановлений за півкілометра від стадіону, у підвалі інституту.

На початку це було щось на зразок рекламного проекту, щоб зацікавити публіку цією сферою наук. Але пізніше дослідницька група почала помічати цікаві особливості, які привели до справжнього дослідження.

Так само, як за домашніми голами "Барси", вчені слідкують за сейсмічними ефектами від дорожнього руху. Головний проспект проходить біля інституту, що робить можливим вимірювання щоденного руху транспорту, навіть цикли роботи світлофорів.

Те саме стосується метро та графіка залізниці.

"Можливо, воно почалося як забава, але зараз ми досліджуємо цілком наукові аспекти", - запевняє доктор Діаз у розмові з BBC News.

"Це стосується інженерії, де треба знати, як структури та будівлі вібрують внаслідок різних рухів людей. Наразі ми налагоджуємо контакти з інженерними школами, щоб з'ясувати потенціал проекту", - підсумовує вчений.