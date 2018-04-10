Чоловік з'їв найгостріший у світі перець і потрапив у лікарню

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Чоловік потрапив до лікарні після того, як з'їв найгостріший перець чилі на всесвітньому конкурсі з поїдання цього плоду.

34-річний учасник з'їв перець "Каролінський жнець" і потрапив до швидкої допомоги з так званим "блискавичним" головним болем, який з'явився у нього кілька днів потому.

Конкурс проходив у штаті Нью-Йорк, ім'я учасника не називають.

Цей епізод описали на сторінках спеціалізованого журналу з клінічної практики BMJ Case Reports, де вперше кажуть про подібний випадок із цим плодом.

Лікар, аналізуючи цей випадок, закликає всіх любителів чилі відразу звертатися до лікаря, якщо виникає раптовий головний біль.

"Блискавичний" головний біль виникає через різке звуження судин головного мозку, який у медичній практиці називають синдромом швидкоплинної церебральної вазоконстрикції (RCSV).

Відразу ж після змагання у цього чоловіка були напади непродуктивного сухого кашлю, а протягом наступних декількох днів у нього виник сильний біль у шиї, що супроводжувався виснажливими нападами головного болю у кілька секунд.

Біль був нестерпним, тому чоловік звернувся у відділення швидкої допомоги, де його перевірили на різні патології неврологічного характеру, однак нічого не виявили.

Комп'ютерна томографія головного мозку показала, що у нього звузилися артерії, що дозволило лікарям діагностувати синдром скороминущої церебральної вазоконстрикції.

Найгостріший перець у світі:

"Каролінський жнець" за шкалою пекучості Сковілла в середньому досягає 1 569 300 одиниць (ЕШС).

Для порівняння - пекучість перцю халапеньо складає "всього" від 2500 до 8000 ЕШС.

Книга рекордів Гіннесса в 2013 році назвала його найгострішим різновидом перцю-чилі.

Його виводив протягом 10 років садівник Ед Каррі з Pucker Butt Pepper Company, який працює у Південній Кароліні.

Каррі почав вирощувати чилі після того, як дізнався, що у цьому перці є алкалоїд капсаїцин, здатний вбивати злоякісні клітини; половину свого врожаю Каррі передає до медичних дослідницьких центрів із боротьби з раком.

Причина виникнення - не завжди очевидна, але часом може виникнути як реакція на деякі медичні препарати або після прийняття наркотиків.

Однак це перший випадок, коли подібний стан виник у пацієнта після поїдання гострого перцю чилі.

Однак вже були випадки, коли у людей різко звужувалися коронарні судини та ставався серцевий напад.

Копирайт изображения PA Image caption Більшість видів перцю, що вживаються в їжу в країнах Європи, не перевищує за пекучістю 50 тисяч одиниць шкали Сковілла

У чоловіка з конкурсу головний біль згодом зник, а комп'ютерна томограма, яку йому зробили через 5 тижнів, показала, що його судини повернулися у нормальний стан.

Зазвичай синдром швидкоплинної церебральної вазоконстрикції проходить через кілька днів або тижнів, однак у рідкісних випадках надзвичайно сильний напад може привести до інсульту.

Автор клінічного звіту, доктор Кулотунган Гунасекаран з лікарні ім. Генрі Форда в Детройті, каже, що люди мають знати, до чого може призвести вживання цього надзвичайно гострого чилі.

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