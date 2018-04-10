Вчені назвали найбільшу рептилію, яка жила в часи динозаврів

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Завдяки новому відкриттю, стало відомо, що морські рептилії розміром з китів плавали біля англійського узбережжя, а динозаври ходили по землі.

Щелепну кістку давньої морської рептилії знайшли на пляжі в селі Лілсток в британському графстві Сомерсет. Цьому фрагменту - 205 мільйонів років.

Кістка, яка у довжину сягає метра, належала великому хижаку іхтіозавру. Також його називають "морським драконом".

Ця рептилія належить до виду Ichthyosaurus somersetensis, названому на честь графства Сомерсет на південному заході Англії, де було виявлено багато решток давніх морських особин.

Вчені кажуть, що ця істота є однією з найбільших, окрім синіх китів та динозаврів.

Дін Ломакс - фахівець із вивчення іхтіозаврів у Манчестерському університеті, порівнював кістки з іншими екземплярами.

Результати порівняння показали, що новий вид іхтіозавра мав би бути на 25 відсотків більший.

"Ми були вражені, коли уявили, як морська істота розміром з блакитного кита плавала англійським узбережжям 200 мільйонів років тому", - сказав палеонтолог BBC News.

Північне перехрестя

Знахідка, про яку написали в журналі PLOS One, також проливає світло на ще одну стародавню таємницю.

У 1850 році під Північним мостом у Глостерширі виявили велику кістку.

Копирайт изображения Dean Lomax Image caption Раніше вчені виявили найбільший скелет іхтіозавтра в колекції музею в Ганновері. Скелет знайшли на узбережжі Англії ще понад 20 років тому, але досі він був невивченим.

Вчені не змогли з'ясувати, чи належала ця кістка та ще кілька фрагментів динозавру чи таємничій рептилії.

Палеонтологи вважають, що ці кістки також належать гігантському іхтіозавру.

"Кожна скам'янілість розповідає історію", - каже Дін Ломакс.

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Однак, за його словами, поки не з'явиться більш повний скелет, стверджувати напевно ніхто нічого не буде.

Історії вимирання

В епоху динозаврів в океані жило багато видів іхтіозаврів.

Вони з'явилися в Тріасовому періоді, досягли свого піку розвитку в Юрському, а потім зникли в Крейдяному періоді - за кілька мільйонів років до того, як вимерли останні динозаври.

Іхтіозаври були одними з перших стародавніх тварин, які виявили в період, коли теорії еволюції і концепції геології лише зароджувалися.

Знаменита колекціонерка скам'янілостей Мері Еннінг виявила перший скелет іхтіозавра в скелях у графстві Дорсет в 1810 році. Їй тоді було лише 12 років.

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