Королівське весілля: Обами і Трампа немає серед гостей

Копирайт изображения PA Image caption Американська акторка Меган Маркл підтримувала на виборах 2016 року конкурентку пана Трампа, Гілларі Клінтон

Принц Гаррі й Меган Маркл не запросили прем'єра Британії Терезу Мей та представника опозиції у парламенті Джеремі Корбіна на своє весілля.

Рішення не мати "офіційного списку" політичних лідерів, які мають бути на заході, також означає, що президента США Дональда Трампа не будуть запрошувати.

Такий крок пояснюють розмірами церкви, де вінчатиметься пара, а також тим, що принц Гаррі лише п'ятий за рахунком до трону.

Принц Гаррі та Меган Маркл одружаться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

У Кенсінгтонському палаці пояснили, що майбутнє подружжя консультувалося із урядом, коли приймало рішення.

Також підтвердили, що Барака і Мішель Обаму, які товаришують із принцом, не запрошуватимуть.

Серед 1200 представників громадськості, яких допустять на територію Віндзорського замку 19 травня, буде 12-річна дівчинка, яка була поранена під час нападу в Манчестер-Арені.

Каплиця може вмістити близько 800 людей, тож це весілля буде більш камерним, ніж весілля принца Вільяма та княгині Кембриджської, яке відбулося у Вестмінстерському абатстві.

У 2011 році у списку запрошених на весілля герцога, який є престолонаступником і княгині Кембриджської у 2011 році, були іноземні королі, генерал-губернатори Співдружності, посли, старші релігійні діячі та багато політиків із усього світу.

Президента США Барака Обами тоді не було серед гостей.