Радбез ООН: Росія наклала вето на резолюцію США щодо Сирії

Копирайт изображения DREW ANGERER Image caption Перед голосуванням Франція, Британія і США говорили про необхідність жорсткої відповіді на ймовірну хімічну атаку

Рада Безпеки ООН проголосувала за запропонований США проект резолюції про розслідування імовірної хімічної атаки в Сирії. Резолюцію підтримали 12 країн-членів Ради безпеки, проти виступили Болівія і Росія.

Якщо один з постійних членів Радбезу - Росія, Китай, Франція, Британія або США - накладає на резолюцію вето - вона не проходить.

Також Радбез має розглянути два запропоновані Росією проекти резолюції щодо Сирії.

США пропонували провести міжнародне розслідування нападу. Росія не згодна з цим і готова надати власні проекти резолюцій.

У застосуванні хімзброї звинувачують сирійську армію, лояльну до президента Башара Асада. Найімовірніше, що Росія, яка є союзником Асада, може накласти на резолюцію вето.

Про те, що Росія представить на голосування у вівторок власні резолюції, у вівторок повідомило агентство Reuters. Подробиці російських пропозицій невідомі.

Спецпосол генерального секретаря ООН у Сирії Стаффан де Містура в понеділок заявив, що за даними неурядових організацій, у сотень людей у Думі виявили симптоми, схожі з реакцією на застосування хімічної зброї. Однак він зазначив, що в ООН немає можливості перевірити достовірність цієї інформації.

Настрій перед голосуванням

Увечері 9 квітня в Нью-Йорку пройшло екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Сирії.

Там постпред США Ніккі Хейлі заявила, що США підготують відповідь на застосування хімзброї у Східній Гуті.

У вівторок президент США Дональд Трамп у Twitter пообіцяв "рішучу відповідь" від США на те, що сталося у Сирії.

США "досить чітко" знає, хто відповідальний за ймовірне використання хімічної зброї, додав він.

Після цього постійний представник Росії при ЄС заявив, що Москва попередила США про "серйозні наслідки в разі американського удару по Сирії".

Влада Франції підтримала США. Британія заявила, що треба притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за ймовірною хіматакою.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок заявила, що докази застосування хімзброї в Сирії є.

Тим часом уряд Башара Асада запросив міжнародних інспекторів, аби "відкрити правду, що ховається за припущеннями країн Заходу".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявив, що Кремль представить у Радбезі ООН резолюцію про розслідування імовірної атаки.

Копирайт изображения Reuters

Що сталося у Східній Гуті?

Лікарі та рятувальники, які працюють у Сирії, повідомили, що 7 квітня в Думі - останньому підконтрольному повстанцям місті в передмісті Дамаска Східній Гуті - відбулася атака, яка ймовірно є хімічною. Кількість її жертв оцінюють у щонайменше 70 людей.

Що насправді сталося і скільки загинуло людей, з незалежних джерел підтвердити поки неможливо. Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Державний департамент США відразу заявив, що уважно стежить за ситуацією. За його словами, якщо застосування хімічної зброї не спростують, то Росія, яка підтримує владу Сирії, повинна разом з нею відповідати за те, що трапилося.

У Москві категорично відкинули використання сирійською армією хімічної зброї проти повстанців у Східній Гуті.

За день до події, 6 квітня, російська влада заявляла, що члени організації "Фронт ан-Нусра" готують у підконтрольних їм районах атаки із застосуванням хлору.

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