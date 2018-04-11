Вчені: первісні люди вийшли з Африки раніше, ніж вважалося

Копирайт изображения IAN CARTWRIGHT Image caption Вчені знайшли фалангу пальця людини, що жила 85 тисяч років тому

Нові археологічні знахідки можуть змінити уявлення про характер міграції людей за межі Африки в доісторичні часи.

З дослідження британських, американських, саудівських та австралійських вчених випливає, що люди 85 тисяч років тому, ймовірно, вже жили на території сучасної Саудівської Аравії.

Досі в науці панувало уявлення, що перші люди почали жити за межами Африки не раніше, ніж 60 тисяч років тому.

Припустити, що стародавні люди вийшли за межі Африки раніше, ніж вважалося, вченим дозволила невелика знахідка - під час розкопок у Саудівській Аравії археологи виявили кістку фаланги пальця. Знахідку передали на радіоізотопне датування.

Результати дослідження надрукували на сайті журналу Nature Ecology and Evolution.

Подібні знахідки робили і раніше - інструменти, які знайшли в Ізраїлі, Китаї та Австралії, теж побічно підтверджують теорію про те, що люди могли широко розселитися по регіонах за межами Африки ще 180 тисяч років тому.

Копирайт изображения KLINT JANULIS Image caption Майданчик Ель-Вуста розташований на території сучасної Саудівської Аравії

Давня кістка

У серці аравійської пустелі Великий Нефуд, на дні озера, що висохло, археологи знайшли середню фалангу пальця.

Інших останків власників фаланги знайти не вдалося.

"Нам дуже пощастило. Зазвичай, коли знаходиш фрагмент людських останків, незрозуміло, що це за фрагмент. Але в нашому випадку кістка виявилася легко впізнаваною", - зазначив доктор Хау Гроукатт з Оксфордського університету.

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За допомогою комп'ютерної томографії дослідники створили 3D-модель кістки і порівняли її із останками неандертальців того ж періоду.

Виявилося, що кістка з великою ймовірністю належить представнику виду Homo sapiens, тобто людини розумної: кістки неандертальців як правило коротші й товсті.

Інші знахідки з майданчика Ель-Вуста датували двома різними способами.

Питання клімату

Клімат Саудівської Аравії 85 тисяч років тому відрізнявся від сьогоднішнього.

В регіоні йшли сезонні дощі, там було багато озер, у яких жили тварини, що нагадували бегемотів. Дикі корови і антилопи, як вважають, тоді теж заселяли регіон.

Копирайт изображения MICHAEL PETRAGLIA Image caption У пісках пустелі можна роздивитися сліди озера, що висохло

Як свідчать результати розкопок, район майданчика Ель-Вуста мав різноманітну фауну. Там знайшли інструменти, схожі на ті, якими користувалися Homo sapiens.

Як вважає доктор Гроукатт, люди також могли освоїти цей привабливий район.

Але з розкопок на аравійському майданчику це підтвердити складно.

У цьому районі люди могли прожити відносно недовго: кілька сотень або тисяч років.

Що сталося з ними - невідомо: племена могли вимерти або мігрувати.