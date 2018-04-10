Цукерберг: Facebook перебуває у "перегонах озброєнь" із Росією
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив американським сенаторам, що його компанія перебуває у постійній битві з російськими операторами, які прагнуть використовувати соціальну мережу.
Генеральний директор Facebook постав перед Конгресом у понеділок, після того як в останні тижні з'ясувалося, що до приватної інформації майже 87 мільйонів користувачів мала доступ маркетингова компанія Cambridge Analytica.
Саме її звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборної кампанії в США.
Слухання
Очільник Facebook повідомив, що Роберт Мюллер, спеціальний адвокат, який розслідує імовірне втручання Росії на виборах 2016 року, опитав співробітників соцмережі, але відмовився повідомити деталі.
Він лише додав: "Наша робота зі спеціальним адвокатом є конфіденційною, і я хочу переконатися, що на відкритому засіданні я не розкриваю щось конфіденційне".
У лютому офіс пана Мюллера звинуватив у втручанні в вибори президента США у 2016 році, 13 росіян та три російські компанії.
Однією із них було Агентство інтернет-досліджень, яку іноді називають "російською фермою тролів. В обвинувальному висновку сказано, що метою цієї компанії було "посіяти ворожнечу в політичній системі США".
"В Росії є люди, чия робота полягає в експлуатації наших систем й інших інтернет-систем… Тобто це "гонка озброєнь", - сказав пан Цукерберг.
Очільник соцмережі сказав, що його компанія розробляє нові інструменти для виявлення фейкових акаунтів.
Під час слухання пан Цукерберг також сказав:
- "У ретроспективі було очевидною помилкою" повірити, що дані Cambridge Analytica видалили без подальшого вивчення.
- Facebook завжди матиме безкоштовну версію
- Він не "відчуває", що "Facebook має монополію"
- Що зробив недостатньо, аби запобігти мові ненависті, фейковим новинам
- Він був особисто стурбований через можливість політичної упередженості в компанії