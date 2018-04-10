Цукерберг: Facebook перебуває у "перегонах озброєнь" із Росією

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Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив американським сенаторам, що його компанія перебуває у постійній битві з російськими операторами, які прагнуть використовувати соціальну мережу.

Генеральний директор Facebook постав перед Конгресом у понеділок, після того як в останні тижні з'ясувалося, що до приватної інформації майже 87 мільйонів користувачів мала доступ маркетингова компанія Cambridge Analytica.

Саме її звинуватили в тому, що вона використовувала особисті дані користувачів Facebook у ході передвиборної кампанії в США.

Слухання

Очільник Facebook повідомив, що Роберт Мюллер, спеціальний адвокат, який розслідує імовірне втручання Росії на виборах 2016 року, опитав співробітників соцмережі, але відмовився повідомити деталі.

Він лише додав: "Наша робота зі спеціальним адвокатом є конфіденційною, і я хочу переконатися, що на відкритому засіданні я не розкриваю щось конфіденційне".

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У лютому офіс пана Мюллера звинуватив у втручанні в вибори президента США у 2016 році, 13 росіян та три російські компанії.

Однією із них було Агентство інтернет-досліджень, яку іноді називають "російською фермою тролів. В обвинувальному висновку сказано, що метою цієї компанії було "посіяти ворожнечу в політичній системі США".

"В Росії є люди, чия робота полягає в експлуатації наших систем й інших інтернет-систем… Тобто це "гонка озброєнь", - сказав пан Цукерберг.

Очільник соцмережі сказав, що його компанія розробляє нові інструменти для виявлення фейкових акаунтів.

Під час слухання пан Цукерберг також сказав: