В США суд присудив жертві порнопомсти понад 6 млн доларів компенсації

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У Каліфорнії суд постановив виплатити жертві порнопомсти 6,4 млн доларів компенсації.

Жінка, ім'я якої не розголошують, подала позов проти колишнього хлопця Девіда Ілама після того, як він розмістив в мережі її фотографії та відео в оголеному вигляді.

Компенсація має відшкодувати жінці шкоду, завдану через поширення зображень, переслідування, емоційний дістресс та порушення авторського права.

Рішення суду стосувалося цивільного позову, оскільки федеральну кримінальну справу проти Девіда Ілама припинили у 2014 році.

Інтереси жінки в рамках проекту Cyber Civil Rights, метою якого є допомога жертвам порнопомсти, за знижену плату відстоювала юридична фірма K&L Gates.

Згідно з документами суду, Девід Ілам та жінка, яка отримала в судовій справі псевдонім Джейн Доу, зустрілися через онлайн-сайт знайомств у 2012 році.

Пані Доу надіслала Девіду Іламу відео та фото інтимного характеру, коли вони мали стосунки, але жили на великій відстані один від одного.

Після розриву відносин пан Ілам почав погрожувати пані Доу "зруйнувати життя", розмістив її інтимні фото в соцмережах, на порносайтах та сайтах для знайомств.

На цих сайтах чоловік видавав себе за пані Доу, закликав інших користувачів поширювати фотографії жінки в оголеному вигляді. Він також повідомляв її мобільний номер та домашнюю адресу всім, хто цікавився.

Згідно з документами суду, внаслідок цього пані Доу постійно була занепокоєна своєю фізичною безпекою.

Щоб видалити фотографії, пані Доу мусила захищати авторські права на них та подавати повідомлення про іхнє вилучення на безліч різних сайтів.

Суд визнав, що пан Ілам несе відповідальність за шкоду, заподіяну його "систематичною порнографічною кампанією помсти" та наказав йому сплатити відшкодування жінці.