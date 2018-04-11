У Сербії мешканці змусили владу прибрати пам'ятник Гагаріну
Влада Белграда демонтувала пам'ятник Юрію Гагаріну, встановлений на вулиці, названій ім'ям радянського космонавта.
Пам'ятник, який з'явився у сербській столиці кілька днів тому, викликав критику в соцмережах через свої дивні пропорції.
Про демонтаж оголосив міський менеджер Белграда Горан Вєсіч після зустрічі з замовниками - фондом бізнесменів братів Каричів.
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"Сьогодні я провів зустріч з представниками фонду "Брати Карич" у зв'язку з встановленням пам'ятника Гагаріну в Новому Белграді. Ми констатували, що в ході його проектування не виконали вимоги фонду як замовника, а в процес затвердження зовнішнього вигляду не були залучені ані місто Белград, ані управління з захисту пам'яток культури, ані мінкультури", - написав Вєсіч у Facebоok.
Тепер на місці пам'ятника залишився лише масивний постамент з написом "Юрій Олексійович Гагарін" сербською мовою.
Бюст Юрія Гагаріна міська влада замовила в минулому році - його відкрили наприкінці минулого тижня.
Але щось пішло не так: виявилося, що бюст Гагаріна не підходить за розміром до постаменту, на якому його встановили. В результаті з землі людині нормального росту можна було побачити тільки частину голови Гагаріна.
"Єдиний спосіб роздивитися бюст - запустити себе в небо", - писав сербський сайт Noizz.
"Хоч це й досить символічно, здоровим глуздом рішення не вирізняється", - прокоментувала появу дивного пам'ятника письменниця Івана Стоянова.
Користувачі соцмереж висміяли пам'ятник. Хтось жартував, що бюст зробили таким маленьким, "щоб його не здуло з постаменту". Інші іронізували, що маленький бюст "ймовірно, не вкрадуть".
Деякі користувачі соцмереж припускали, що всередині постаменту захована статуя космонавта на повний зріст. Інші - що бюст - це концептуальна інсталяція сучасного мистецтва, і тіло космонавта має знайти сам глядач.
Але багато хто просто вважав пам'ятник неналежним для пілота-космонавта, який першим облетів планету у 1961 році.
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