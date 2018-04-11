Британські лікарі розповіли, як рятували Скрипалів від смерті

Image caption Сергій та Юлія Скрипалі провели у лікарні в Солсбері понад місяць

Ще місяць тому говорили, що "Новачок" вб'є їх або залишить каліками. Але в підсумку Юлія Скрипаль вже виписалася з лікарні, а стан її батька, подвійного агента Сергія Скрипаля, поліпшується. Чи можливо таке після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною?

Вони не загинули, і у вівторок лікар шпиталю, з якого напередодні поїхала "в безпечне місце" Юлія Скрипаль, розповіла, як рятували жертв найгучнішого отруєння у Британії з 2006 року, коли для вбивства колишнього підполковника ФСБ Олександра Литвиненка використали радіоактивний полоній-210.

Британські вчені-токсикологи кажуть, що оговтатися від отруєння "Новачком" можливо, якщо потерпілим негайно надати кваліфіковану допомогу. Водночас вони вважають, що довгострокові наслідки для здоров'я отруєних можуть бути серйозними.

Три етапи

Головний лікар шпиталю Крістін Бланшард розповіла, що поставити Скрипалів на ноги їм вдалося в три етапи:

стабілізувати їхній стан, підтримувати дихання та кровообіг;

спеціально підібраним набором ліків замінити уражений "Новачком" життєво важливий фермент, поки організм не почне виробляти його знову;

вивести залишки отруйних речовин з організму.

Цей опис збігається з тим, що говорять про можливі методи лікування британські токсикологи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Машину швидкої, на якій відвезли до лікарні Скрипалів, забрали військові

"Отруєння зовсім не обов'язково закінчується смертю. Якщо почати лікування негайно, оговтатися можна багато від чого", - сказала хімік-судмедексперт Мішель Карлін з Нортумбрійського університету газеті Washington Post.

"Врешті-решт, саме прекрасна медична допомога дозволила Юлії Скрипаль виписатися з лікарні", - вважає почесний професор токсикології в Університеті Лідса Алістер Хей.

Що лікували і як

В організмі людини хімічним передавачем (медіатором) нервових імпульсів до м'язів виступає ацетилхолін, який потім швидко руйнується завдяки ферменту - ацетилхолінестеразі. Саме цей фермент - мішень бойових нервово-паралітичних речовин.

В уражених "Новачком" ацетилхолін не руйнується, нервово-м'язовий ланцюг занурюється в хаос і блокує спазмами життєво важливі м'язові функції: дихання та серцебиття.

Тому на першому етапі - коли отруєних знайшли без тями на лавці в міському парку - лікарі швидкої, швидше за все, використовували протисудомний препарат - сильнодійний транквілізатор діазепам, припустив професор Хей.

Таким чином лікарі стабілізували стан Скрипалів, а потім під'єднали їх до систем життєзабезпечення.

Після цього у лікарні перейшли до другого етапу - дали пацієнтам ліки, які блокують сприйнятливість м'язових рецепторів до ацетилхоліну і усувають проблему, поки організм не відновить вироблення нових порцій ураженого "Новачком" ферменту - ацетилхолінестерази - і не відновить нормальну "доставку" імпульсів нервової системи до м'язів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Лавку, на якій знайшли Сергія та Юлію Скрипалів, накрили брезентом

"Застосували низку препаратів для відновлення організму пацієнтів, поки вони не почали виробляти нові ферменти замість пошкоджених", - сказала доктор Бланшард.

Самі препарати вона не назвала. Професор Хей вважає, що серед ліків, напевно, був атропін.

За словами Кріса Морріса з центру токсикології університету в Ньюкаслі, Скрипалі одужують навіть довше звичайного, що може бути пов'язано з тим, що вони отримали велику дозу отрути.

"Останні дослідження показують, що в подібних випадках рівні ферменту, достатні для стерпного функціонування нервової системи, відновлюються приблизно протягом двох тижнів", - сказав він AFP.

Жертви отруєння нервово-паралітичними речовинами зазвичай поправляються досить швидко, якщо оперативно визначити причину і невідкладно розпочати лікування, додав він.

Довгострокові наслідки

На третьому етапі лікування потрібно вивести залишки отрути з організму.

Для цього підійдуть деякі оксими - препарати, які "відкріпляють частки нервово-паралітичної речовини від ферменту", пояснює професор Хей.

"Але ми точно не знаємо, які з них найбільш ефективні проти хімічних сполук сімейства "Новачок". Так що, можливо, їм довелося поекспериментувати з оксимами", - розмірковує він.

Іноді організм може пройти цей етап одужання й без сторонньої допомоги. Він репродукує вражений фермент, і в разі серйозного зараження цей процес прискорюється, оскільки під загрозою тотальної деактивації ферменту організм прагне відновити його в повному обсязі.

"В результаті синтез ферменту триває навіть після того, як нервово-паралітичну речовину повністю виведено з організму", - говорить професор Хей, який є членом консультативної ради Організації із заборони хімічної зброї.

Однак відновлення ферменту - тільки частина справи.

"Про довгострокові наслідки для здоров'я тих, хто оговтався від отруєння "Новачком", відомо дуже мало, - каже доктор Карлін. - З історії ми знаємо про ураження нервової системи. Може йтися про уповільнене мислення, порушення рухової функції та дихання".

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