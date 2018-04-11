ВООЗ: від хіматаки в Сирії могли постраждати 500 людей

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вимагає "безперешкодного доступу" до міста Дума в Сирії, аби перевірити повідомлення своїх партнерів про те, що від хімічної атаки там постраждали 500 людей.

Сирійський уряд заперечує, що стоїть за цим нападом.

США погрожують, що їхня відповідь на хімічну атаку буде "жорсткою", тоді як Росія назвала її "приводом" для нападу на свого союзника - владу Сирії.

За даними джерел ВООЗ, в результаті атаки загинули понад 70 людей.

За словами організації, її партнери з "галузі охорони здоров'я" повідомили, що 500 людей страждають від симптомів, пов'язаних із впливом токсичних хімікатів: у них ускладнене дихання, подразнення слизових оболонок та порушення роботи центральної нервової системи.

"Повідомляють, що від цих нападів постраждали два заклади охорони здоров'я", - йдеться у заяві ВООЗ.

"ВООЗ вимагає негайного безперешкодного доступу до цього району, щоб допомогти тим, хто постраждав та оцінити шкоду, завдану здоров'ю людей...", - додали там.