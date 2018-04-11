В Алжирі впав літак з солдатами на борту: більше 100 людей загинули
- 11 квітня 2018
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Алжирські ЗМІ повідомили про катастрофу літака Іл-76 біля аеропорту Буфарік на півночі країни.
Видання Algerie24 повідомляє, що на його борту перебували понад 200 солдатів, вже підтверджена загибель 105 людей.
Після падіння уламки літака загорілися. З місця події евакуюють тіла загиблих.
Dozens reportedly killed after military plane crashes into a residential area in #Algeria pic.twitter.com/9F59j76kr9— Press TV (@PressTV) 11 квітня 2018 р.
Кінець Twitter допису , автор: @PressTV
До місця події направлено 14 машин швидкої допомоги та 130 працівників рятувальних служб.
Літак прямував до міста Бешар на південному заході країни, але впав через кілька хвилин після зльоту.
🔴#DIRECT 🔴 #Algérie— Algérie24 (@Alg24net) 11 квітня 2018 р.
L'avion militaire était à destination de Béchar et s'est écrasé quelques minutes après son décollagehttps://t.co/Uxe6HUFi4X pic.twitter.com/LZpTKEDszH
Кінець Twitter допису , автор: @Alg24net
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