В Алжирі впав літак з солдатами на борту: більше 100 людей загинули

Алжирські ЗМІ повідомили про катастрофу літака Іл-76 біля аеропорту Буфарік на півночі країни.

Видання Algerie24 повідомляє, що на його борту перебували понад 200 солдатів, вже підтверджена загибель 105 людей.

Після падіння уламки літака загорілися. З місця події евакуюють тіла загиблих.

До місця події направлено 14 машин швидкої допомоги та 130 працівників рятувальних служб.

Літак прямував до міста Бешар на південному заході країни, але впав через кілька хвилин після зльоту.

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