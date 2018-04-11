Трамп про ракетний удар по Сирії: "Готуйся, Росіє"

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетний удар по Сирії, незважаючи на погрози Росії збивати ракети.

"Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росіє, бо вони пролетять, такі красиві, нові та "розумні"! Ти не повинна бути партнером Звіра, який вбиває газом, вбиває своїх людей та отримує від цього задоволення", - написав Трамп в своєму Twitter.

Пізніше американський президент опублікував ще один твіт, в якому вказав, що відносини між США та Росією ще ніколи не були настільки поганими, навіть під час "холодної війни".

"Росії потрібна наша допомога для розвитку економіки, нам було б нескладно її надати, всі країни мають працювати спільно. Давайте зупинимо гонку озброєнь?", - написав Трамп.

Раніше посол Росії в Лівані в інтерв'ю телеканалу "Аль-Манар" повідомив, що Росія залишає за собою право збивати американські ракети та атакувати місця їхнього запуску.

Уряд Башара Асада, який отримав військову підтримку з боку Росії, заперечує будь-яку хімічну атаку.

За даними джерел Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в результаті атаки загинули понад 70 людей, біля 500 постраждали. У зв'язку з цим організація вимагає "безперешкодний доступ" до міста Дума в Сирії, аби перевірити ці повідомлення.

За словами ВООЗ, її партнери з "галузі охорони здоров'я" повідомили, що 500 людей страждають від симптомів, пов'язаних із впливом токсичних хімікатів: у них ускладнене дихання, подразнення слизових оболонок та порушення роботи центральної нервової системи.

Питання хімічної атаки в Сирії стало основним в Радбезі ООН. США внесли проект резолюції, в якому запропонували провести міжнародне розслідування нападу.

На засідання 10 квітня 12 країн-членів Ради безпеки підтримали цей документ, проти виступили Болівія і Росія.

Москва офіційно заявила, що не згодна з пропозицією Вашингтона та надає власний проект резолюції по Сирії. Подробиці російських пропозицій поки невідомі.

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