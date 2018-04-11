В Альпах зник німецький мільярдер

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У швейцарських Альпах під час катання на лижах зник німецький мільярдер Карл-Еріван Хауб.

Його місцезнаходження невідоме з суботи, рятувальники продовжують пошуки.

Речник холдингу Tengelmann, керівником якого є пан Хауб, повідомила, що операцію проводять максимально ефективно, аби якомога швидше знайти зниклого мільярдера.

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Німецька газета Handelsblatt опублікувала лист брата мільярдера, в якому чоловік розповів, що Карл-Еріван Хауб був досвідченим лижником та альпіністом.

Він також сподівається, що чоловіка знайдуть, однак сім'я мільярдера "готова до поганих новин".

58-річний Карл-Еріван Хауб очолив Tengelmann у 2000 році. Компанія має мережу супермаркетів в Німеччині та Центральній Європі.

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