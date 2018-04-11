В Альпах зник німецький мільярдер
У швейцарських Альпах під час катання на лижах зник німецький мільярдер Карл-Еріван Хауб.
Його місцезнаходження невідоме з суботи, рятувальники продовжують пошуки.
- В Індії звільнили поліцейських за фейкове сходження на Еверест
- Непал заборонив альпіністам-одинакам підніматися на Еверест
Речник холдингу Tengelmann, керівником якого є пан Хауб, повідомила, що операцію проводять максимально ефективно, аби якомога швидше знайти зниклого мільярдера.
Німецька газета Handelsblatt опублікувала лист брата мільярдера, в якому чоловік розповів, що Карл-Еріван Хауб був досвідченим лижником та альпіністом.
Він також сподівається, що чоловіка знайдуть, однак сім'я мільярдера "готова до поганих новин".
58-річний Карл-Еріван Хауб очолив Tengelmann у 2000 році. Компанія має мережу супермаркетів в Німеччині та Центральній Європі.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.