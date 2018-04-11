Російські тролі запостили фейкове порновідео з Клінтон

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Reddit заблокував 944 акаунтів, серед яких були ті, що рекламували фейкове порновідео з Гілларі Клінтон.

Повідомляється, що нібито один із відеороликів про Гілларі Клінтон, створило російське "Агентство інтернет-досліджень". Саме його США звинувачують у втручанні в американські президентські вибори 2016 року.

Ролик розмістив на сайті користувач Rubinjer, його публікації були одними з найпопулярніших.

Це ж відео помістили на сайті PornHub п'ять разів, воно набрало понад 250 тисяч переглядів, повідомляє NBC News.

У жовтні 2017 року працівник російського "Агентства інтернет-досліджень" Алан Баскаєв заявив телеканалу "Дождь", що саме "фабрика тролей" створила фейкове відео із пані Клінтон.

Відео ніяк не пов'язували із "фабрикою", поки Reddit не оприлюднив список із 944 акаунтів, які заблокували через зв'язок із російським "Агентством інтернет-досліджень".

Reddit - один із чотирьох найвідвідуваніших сайтів у Сполучених Штатах, повідомляє аналітична компанія Alexa.