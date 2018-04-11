Молоді люди більш самотні, аніж літні - британські вчені

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Молоді люди більш схильні до самотності, аніж старші вікові групи, - йдеться в дослідженні, яке провело британське управління статистики.

Дослідження показало, що майже 10% людей у віці від 16 до 24 років "завжди або часто" почуваються самотніми. Цей показник є найвищим серед усіх вікових груп.

Цей показник утричі вищий у порівнянні з людьми, яким 65 років, і старшими.

Дослідники вважають, що люди похилого віку можуть менше перейматися самотністю.

Самотність вважають значною соціальною проблемою, до якої зростає політична зацікавленість.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей на початку цього року оприлюднила плани щодо подолання самотності та "соціальної ізоляції".

На такий крок пішли через те, що мільйони людей страждають від відсутності регулярних контактів з іншими.

Дослідження Офісу Національної статистики Британії, задля якого опитали понад 10 тисяч людей, показало, що кожна 20-а людина часто або постійно почувається самотньою.

Старші - стійкіші

Попри те, що дослідження більше фокусувалося на самотності старших людей, результати показали, що молодь до цього більш схильна. Почуття самотності з віком притуплюється.

"Можливо, люди стають стійкішими до самотності, коли дорослішають, можливо, через досвід, який вони отримали під час значних життєвих подій", - йдеться у дослідженні.

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Кал Строде - фахівець Фонду психічного здоров'я, сказав, що самотність серед молоді може залежати від соціальних медіа та "цифрового світу".

"Підлітки можуть мати тисячі друзів в інтернеті, проте вони почуваються ізольованими та не відчувають підтримки в реальномі житті. Технології, у тому числі соціальні мережі, можуть загострити соціальну ізоляцію", - сказав він.

Хто більш самотній - жінки чи чоловіки?

Жінки частіше почуваються самотніми, аніж чоловіки.

Особливо це стосується старших жінок, які овдовіли чи живуть самі, і на додачу мають якісь хвороби.

Також серед груп ризику - люди середнього віку, які живуть самі та у яких є проблеми зі здоров'ям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соціальні мережі можуть посилювати ізоляцію

А от найменш самотніми почуваються старші люди, частіше чоловіки, у яких є партнери, робота, житло, вони прив'язані до домівки та мають гарне здоров'я.