Юлія Скрипаль: "Не хочу зустрічатися зі співробітниками російського посольства"

Копирайт изображения Reuters

Британська поліція розповсюдила заяву від імені доньки отруєного у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Там зазначається, що дівчина "починає нове життя" і поки не хоче бачити співробітників російського посольства та свою двоюрідну сестру Вікторію.

У заяві пані Скрипаль йдеться, що її виписали з лікарні 9 квітня, але її батько як і раніше ушпиталений.

"Я перебуваю в контакті з друзями і з сім'єю, і мені розповіли про пропозицію співробітників посольства Росії надати мені допомогу. Поки я не хочу їхніх послуг, але якщо передумаю, то знаю, як із ними зв'язатися", - йдеться у заяві.

Віза для Вікторії

5 квітня в ефірі телеканалу "Росія 1" пролунав запис імовірної телефонної розмови Юлії Скрипаль із її двоюрідною сестрою Вікторією.

У розмові Вікторія сказала, що сподівається отримати британську візу, щоб відвідати сестру.

Кореспондент BBC Гебріел Гейтхаус говорив про аудіозапис із Вікторією Скрипаль.

7 квітня Британська влада відмовила в наданні візи Вікторії Скрипаль.

Копирайт изображения Reuters Image caption Двоюрідна сестра Юлії Скрипаль активно відвідувала російські ток-шоу

Сама Вікторія у розмові з кореспондентом Російської служби BBC сказала, що вона не здивувалася через відмову надати їй візу: "Я й не очікувала кудись летіти. Я ж знала, що так буде. Я бачила їхній настрій. Це всі інші чомусь були впевнені. Я ж усім говорила, що вони не дадуть мені візу".

Перша заява Юлії Скрипаль

У першій заяві, яку поширили, коли Юлія Скрипаль ще перебувала у лікарні, вона дякувала людям, які знайшли її разом із батьком у Солсбері і прийшли їм на допомогу, а також персоналу лікарні, у якій вона знаходилася.

Подробиць про свій стан, чи про стан батька вона не повідомляла.

"Я прийшла в себе понад тиждень тому і рада повідомити, що з кожним днем у мене додається сил. Я вдячна за інтерес до моєї долі і за численні слова підтримки, які я отримала", - йшлося у заяві Юлії Скрипаль.

Поширення заяв людей, що проходять як потерпілі у кримінальній справі, для британської поліції - звичайна практика.

"Впевнена, ви розумієте: те, що трапилося збиває з пантелику, і сподіваюся, ви з повагою поставитеся до мого бажання захистити моє приватне життя і життя моєї сім'ї від надмірної уваги", - говорилося у першій заяві Юлії.