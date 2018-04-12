Amnesty назвала країни, де найбільше страчують людей

  • 12 квітня 2018
Акція протесту Копирайт изображения Getty Images
Image caption Правозахисники продовжують проводити кампанії за відмову від смертної кари

Перелік країн, де минулого року виконали найбільше смертних вироків, очолили Іран та Саудівська Аравія.

У цих двох країнах, а також в Іраку та Пакистані, в минулому році виконали 84% смертних вироків.

За даними правозахисної організації Amnesty International, більше чверті людей, страчених в світі в минулому році, були засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками.

В оприлюдненій щорічній доповіді Amnesty повідомляється, що організація має підтверджені дані про 993 страти у світі в минулому році. 272 з них - тобто 27% - припадає на злочини, пов'язані з наркотиками.

Левова частка страт за наркотики припала на Іран і Саудівську Аравію.

Втім, Amnesty відзначає, що її підрахунки, можливо, охоплюють лише невелику частину страчених в світі, оскільки в Китаї дані про кількість страчених засекречені, а там проводять, як стверджується в доповіді, "тисячі страт".

Засекречені ці дані також у В'єтнамі та Білорусі, але Amnesty International достеменно з'ясувала, що в останній в минулому році стратили принаймні двох людей, засуджених раніше за зґвалтування й вбивства.

Крім того, в Білорусі, за даними Amnesty, в минулому році винесли чотири нових смертних вироки.

Білорусь залишається єдиною європейською країною, де практикують страти. Серед країн ОБСЄ, крім Білорусі, є тільки одна країна, де ще страчують людей - це США. У минулому році там стратили 23 людини.

Росія та Казахстан смертну кару законодавчо не скасували, але дотримуються мораторію на її застосування.

Amnesty International повідомляє, що в минулому році смертну кару повністю скасували ще дві країни: Гвінея та Монголія.

Таким чином, смертну кару повністю скасували вже в 106 країнах світу. Також в 36 країнах смертна кара фактично не застосовується.

Законодавчо або на практиці від смертної кари відмовилися вже понад дві третини країн зі 193 членів ООН.

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