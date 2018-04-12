Захід вирішує, як завдати ударів по Сирії

Копирайт изображения Getty Images Image caption У США сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому обговорять військову операцію проти Сирії

Лідери країн Заходу обговорюють військову операцію проти армії президента Сирії Башара Асада, якого підозрюють в здійсненні хімічної атаки в місті Дума 7 квітня.

В керівництві США кажуть, що "всі варіанти залишаються на порядку денному". Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила журналістам, що остаточне рішення про військові удари ще не ухвалене.

Вона наголосила, що США вважають Росію та Сирію відповідальними за хімічну атаку, внаслідок якої, як стверджують працівники гуманітарних організацій, загинули 70 людей.

Рада національної безпеки США зустрінеться в четвер, аби обговорити ситуацію навколо Сирії.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей скликала засідання уряду, на якому обговорять можливу участь країни у військовій операції в Сирії.

Раніше поінформовані джерела BBC повідомили, що пані Мей готова приєднатися до військових дій проти режиму Асада у Сирії без згоди парламенту.

Британські парламентарі повернуться з великодніх канікул наступного понеділка, 16 квітня.

У серпні 2013 року саме нижня палата британського парламенту відхилила пропозицію уряду Девіда Кемерона щодо участі Британії у військовій операції проти Сирії.

Тоді таку операцію пропонували США та Франція у відповідь на хімічну атаку, в якій звинуватили Башара Асада.

Сирійський уряд, який отримує військову підтримку з боку Росії, заперечує здійснення хімічної атаки в місті Дума.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетний удар по Сирії, попри погрози Росії збивати ракети.

"Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росіє, бо вони пролетять, такі красиві, нові та "розумні"! Ти не повинна бути партнером Звіра, який вбиває газом, вбиває своїх людей та отримує від цього задоволення", - написав Трамп в своєму Twitter.

Пізніше американський президент опублікував ще один твіт, в якому вказав, що відносини між США та Росією ще ніколи не були настільки поганими, навіть під час "холодної війни".

"Росії потрібна наша допомога для розвитку економіки, нам було б нескладно її надати, всі країни мають працювати спільно. Давайте зупинимо гонку озброєнь?", - написав Трамп.

Посол Росії в Лівані в інтерв'ю телеканалу "Аль-Манар" повідомив, що Росія залишає за собою право збивати американські ракети та атакувати місця їхнього запуску.

За даними джерел Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в результаті атаки 7 квітня загинули понад 70 людей, близько 500 постраждали.

У зв'язку з цим організація вимагає "безперешкодний доступ" до міста Дума в Сирії, аби перевірити ці повідомлення.

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