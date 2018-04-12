У Китаї дитина народилася через чотири роки після смерті батьків
В Китаї дитина народилася через чотири роки після того, як її батьки загинули в автокатастрофі. Про це повідомляють китайські ЗМІ.
Ще до загибелі у 2013 році пара заморозила кілька ембріонів, розраховуючи народити дитину за допомогою штучного запліднення.
Після аварії батьки загиблих чимало часу витратили на судові процеси, аби їм дозволили використати ембріони.
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Хлопчик народився у грудні в сурогатної матері з Лаосу. Газета The Beijing News вперше повідомила про випадок цього тижня.
Видання розповіло, через яке "юридичне мінне поле" довелося пройти батькам загиблих через відсутність подібної практики використання ембріонів в Китаї.
Безпрецедентний випадок
На момент аварії ембріони зберігалися в лікарні міста Нанкін, заморожені за температури - 196 градусів в баку з рідким азотом.
Батьки загиблих виграли справжню битву в судах, аби нарешті стати дідусями та бабусями. Раніше в Китаї не було прецедентів успадкування заморожених ембріонів.
Врешті-решт, батьки загиблих отримали право на ембріони, але це було лише подолання першої перепони. Ембріони можна було взяти з лікарні у Нанкіні, якщо довести, що їх зберігатимуть в іншій лікарні.
З огляду на правову невизначеність статусу невикористаних ембріонів в Китаї важко було знайти інший медичний заклад, де б погодилися прийняти на зберігання ембріони.
Оскільки сурогатне материнство є нелегальним в Китаї, єдиним варіантом було вивезення ембріонів за межі країни.
Доведення батьківства та громадянства
Майбутнім дідусям та бабусям довелося працювати з агентством сурогатного материнства. Вони обрали сурогатну матір з Лаосу, де практика сурогатного материнства є законною.
Оскільки жодна авіакомпанія не захотіла перевозити пляшку з рідким азотом розміром з термос, дорогоцінний вантаж відвезли до Лаосу машиною.
Там ембріон помістили у матку сурогатної матері, і в грудні 2017 року народився хлопчик. Його назвали Тяньтянь.
Громадянство дитини виявилося наступною проблемою, хоча хлопчик й народився від сурогатної матері вже в Китаї.
Всім бабусям та дідусям довелося здавати кров та провести аналізи ДНК, аби довести, що дитина дійсно є їхнім онуком, а обидвоє загиблих батьків дійсно були китайськими громадянами.
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