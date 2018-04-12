У Китаї дитина народилася через чотири роки після смерті батьків

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Ембріони, за допомогою яких відбулося запліднення сурогатної матері, були заморожені кілька років

В Китаї дитина народилася через чотири роки після того, як її батьки загинули в автокатастрофі. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

Ще до загибелі у 2013 році пара заморозила кілька ембріонів, розраховуючи народити дитину за допомогою штучного запліднення.

Після аварії батьки загиблих чимало часу витратили на судові процеси, аби їм дозволили використати ембріони.

Хлопчик народився у грудні в сурогатної матері з Лаосу. Газета The Beijing News вперше повідомила про випадок цього тижня.

Видання розповіло, через яке "юридичне мінне поле" довелося пройти батькам загиблих через відсутність подібної практики використання ембріонів в Китаї.

Безпрецедентний випадок

На момент аварії ембріони зберігалися в лікарні міста Нанкін, заморожені за температури - 196 градусів в баку з рідким азотом.

Батьки загиблих виграли справжню битву в судах, аби нарешті стати дідусями та бабусями. Раніше в Китаї не було прецедентів успадкування заморожених ембріонів.

Врешті-решт, батьки загиблих отримали право на ембріони, але це було лише подолання першої перепони. Ембріони можна було взяти з лікарні у Нанкіні, якщо довести, що їх зберігатимуть в іншій лікарні.

З огляду на правову невизначеність статусу невикористаних ембріонів в Китаї важко було знайти інший медичний заклад, де б погодилися прийняти на зберігання ембріони.

Оскільки сурогатне материнство є нелегальним в Китаї, єдиним варіантом було вивезення ембріонів за межі країни.

Доведення батьківства та громадянства

Копирайт изображения CHINA PHOTOS Image caption Бабусі та дідусі дитини кажуть, що почуваються надзвичайно щасливими, адже їхній рід буде продовжений

Майбутнім дідусям та бабусям довелося працювати з агентством сурогатного материнства. Вони обрали сурогатну матір з Лаосу, де практика сурогатного материнства є законною.

Оскільки жодна авіакомпанія не захотіла перевозити пляшку з рідким азотом розміром з термос, дорогоцінний вантаж відвезли до Лаосу машиною.

Там ембріон помістили у матку сурогатної матері, і в грудні 2017 року народився хлопчик. Його назвали Тяньтянь.

Громадянство дитини виявилося наступною проблемою, хоча хлопчик й народився від сурогатної матері вже в Китаї.

Всім бабусям та дідусям довелося здавати кров та провести аналізи ДНК, аби довести, що дитина дійсно є їхнім онуком, а обидвоє загиблих батьків дійсно були китайськими громадянами.

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