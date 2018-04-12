В Африці на протест проти ООН принесли 17 трупів

Копирайт изображения Getty Images Image caption У ЦАР демонстранти винесли з моргу та використали на акції протесту тіла загиблих

У столиці Центральноафриканської республіки Бангі місцеві мешканці принесли на акцію протесту і поклали на порозі будівлі місії ООН трупи.

"Деякі люди використовують трупи ... кажуть, що ми вбили мирних жителів", - повідомив BBC прес-секретар ООН.

Демонстранти, які принесли трупи з собою, повідомили, що мертві - це нібито невинні цивільні, які загинули у сутичках між миротворцями ООН та місцевими озброєними угрупованнями.

В ООН заявили, що загиблі насправді були озброєними злочинцями, які обстрілювали миротворців та військових законного уряду.

"Вони стріляли в наших миротворців, і ми відкрили вогонь у відповідь. Тіла - результат сутичок", - заявив прес-секретар ООН Владімір Монтейро.

"Ми засуджуємо той факт, що деякі люди використовують трупи для такої пропаганди", - додав він.

Миротворці ООН та працівники Червоного Хреста після акції прибрали тіла, які залишили демонстранти.

У неділю в кварталі Бангі PK5 миротворці почали операцію з роззброєння місцевих "ополченців", які заявили, що будуть захищати свій квартал.

Місцеві мешканці скаржилися на "ополченців" та звинувачували їх в пограбуваннях.

У вівторок миротворці повідомили, що протягом чотирьох годин їх обстрілювали "кримінальні угруповання", і вони відкрили вогонь у відповідь.

Мер району Бангі, де розташований квартал PK5, Атахіру Балла Додо повідомив агентству Reuters, що внаслідок зіткнень загинула 21 людина.

За його словами, демонстранти для проведення акції винесли з моргу тіла 17 загиблих, залишили лише тіла двох жінок та двох дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстранти протестували проти намірів миротворців роззброїти місцевих "ополченців"

В ООН наголосили, що продовжать операцію з роззброєння бойовиків попри акції протесту.

2013 року Центральноафриканська республіка занурилася в хаос внаслідок протистояння між збройними угрупованнями місцевих християн та мусульман.

У грудні 2013 року ООН дозволила французькій армії розпочати миротворчу операцію в країні, а в квітні 2014 року в ЦАР ввели миротворчий контингент з декількох країн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption ООН звинувачує кримінальні угруповання ЦАР в обстрілах миротворців

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