В Африці на протест проти ООН принесли 17 трупів
У столиці Центральноафриканської республіки Бангі місцеві мешканці принесли на акцію протесту і поклали на порозі будівлі місії ООН трупи.
"Деякі люди використовують трупи ... кажуть, що ми вбили мирних жителів", - повідомив BBC прес-секретар ООН.
Демонстранти, які принесли трупи з собою, повідомили, що мертві - це нібито невинні цивільні, які загинули у сутичках між миротворцями ООН та місцевими озброєними угрупованнями.
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В ООН заявили, що загиблі насправді були озброєними злочинцями, які обстрілювали миротворців та військових законного уряду.
"Вони стріляли в наших миротворців, і ми відкрили вогонь у відповідь. Тіла - результат сутичок", - заявив прес-секретар ООН Владімір Монтейро.
"Ми засуджуємо той факт, що деякі люди використовують трупи для такої пропаганди", - додав він.
Миротворці ООН та працівники Червоного Хреста після акції прибрали тіла, які залишили демонстранти.
У неділю в кварталі Бангі PK5 миротворці почали операцію з роззброєння місцевих "ополченців", які заявили, що будуть захищати свій квартал.
Місцеві мешканці скаржилися на "ополченців" та звинувачували їх в пограбуваннях.
У вівторок миротворці повідомили, що протягом чотирьох годин їх обстрілювали "кримінальні угруповання", і вони відкрили вогонь у відповідь.
Мер району Бангі, де розташований квартал PK5, Атахіру Балла Додо повідомив агентству Reuters, що внаслідок зіткнень загинула 21 людина.
За його словами, демонстранти для проведення акції винесли з моргу тіла 17 загиблих, залишили лише тіла двох жінок та двох дітей.
В ООН наголосили, що продовжать операцію з роззброєння бойовиків попри акції протесту.
2013 року Центральноафриканська республіка занурилася в хаос внаслідок протистояння між збройними угрупованнями місцевих християн та мусульман.
У грудні 2013 року ООН дозволила французькій армії розпочати миротворчу операцію в країні, а в квітні 2014 року в ЦАР ввели миротворчий контингент з декількох країн.
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