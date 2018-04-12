"Не забувай пити воду, люди люблять воду" - мережі жартують з Цукерберга

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Марк Цукерберг два дні виступав на слуханнях в американському Сенаті, і часом виглядав ніби не від світу цього.

І звичайно це не могли не помітити користувачі соцмереж, повідомляє кореспондент BBC Newsbeat Кемерон Вірк.

Через іноді незграбну поведінку виконавчого директора Facebook порівняли з персонажем серіалу "Зоряний шлях" андроїдом Дейтою, який боровся з притаманною людям поведінкою та емоціями.

Сенатори, які засипали пана Цукерберга питаннями про роль Facebook у скандалі з Cambridge Analytica, також стали об'єктами жартів - через їх подекуди чудернацькі запитання.

Багато жартів щодо слухання мали відношення до "Соціальної мережі" - фільму 2010 року, який розповів історію створення Facebook.

"Соціальна мережа-2. Цього разу - це особисте (дані)", - написала користувач @hansmollman.

"Я, коли розумію, що мої дії мають наслідки", - написала користувач @amberdiscko.

"Не забувай пити воду, люди люблять воду", - пожартував з Марка Цукерберга користувач @BravingRuin.

Пропустити Twitter допис , автор: @MatthewTeague Mark Zuckerberg’s manner has always reminded me of someone, but I could never quite grasp hold of it.



Just now it hit me, watching him testify about data. pic.twitter.com/4Zs2eGlsHD — Matthew Teague (@MatthewTeague) 10 квітня 2018 р.

"Манери Цукерберга завжди нагадувала мені про когось, але я ніколи не міг повністювловити це.Тільки зараз, коли він свідчить про дані (витік особистих даних користувачів. - Ред.), мене осяйнуло", - зазначив користувач @MatthewTeague, порівнюючи засновника Facebook з андроїдом Дейтою.

"Коли все добре, і ти почуваєш себе чудово", - прокоментувала дивакувату поведінку засновника Facebook користувачка @ashleyfeinberg.

Марк Цукерберг звичайно перебував під пильною увагою десятків фотокамер, тож можна зрозуміти, що він відчував певний дискомфорт.

Пропустити Twitter допис , автор: @hshaban Mark Zuckerberg in 2016: "Personally I think the idea that fake news on Facebook ... influenced the election in any way is a pretty crazy idea"



Mark Zuckerberg in 2018: pic.twitter.com/FoC2qXsAGT — Hamza Shaban (@hshaban) 10 квітня 2018 р.

"Марк Цукерберг у 2016 році: "Особисто я думаю, що думка про те, що фейкові новини на Facebook ... вплинули на вибори якимосьчином, є досить божевільною ідеєю", - нагадав слова засновника соцмережі користувач @hshaban.

Ця незручна ситуація змусила людей думати про те, наскільки пощастило деяким з них.

"Те почуття, коли вас не допитує юридичний комітет Сенату", - написав користувач @JeffYoung.

Проте користувачі звернули увагу не лише на Цукерберга.

Пропустити Twitter допис , автор: @robbysoave Mark Zuckerberg is now living out every young person's worst nightmare: trying to explain how tech stuff works to the nation's elderly — Robby Soave (@robbysoave) 10 квітня 2018 р.

"Марк Цукерберг зараз переживає найгірший кошмар кожної молодої людини: намагається пояснитилюдям похилого віку, як працюють технології", - зазначила користувачка @robbysoave.

В певний момент Марка Цукерберга запитали, чи може Facebook бачити "електронні листи", надіслані за допомогою WhatsApp. Сенатор Оррін Хетч поцікавився, як "Facebook може підтримувати бізнес-модель, в якій користувачі не платять за ваші послуги?"

"Сенатор, ми розміщуємо рекламу", - відповів пан Цукерберг.

"Сенатор, ми розміщуємо рекламу" - це моя нова футболка", - написав користувач @yoda.

Проте сенатори намагалися також не лізти за словом до кишені. Питання сенатора з Іллінойсу Діка Дурбіна викликало найбільше захоплення.

"Пане Цукерберг, не могли б ви повідомити нам назву готелю, де ви зупинялися минулої ночі?", - запитав сенатор.

Коли засновник Facebook сказав "ні", пан Дурбін додав: "Я думаю, що йдеться саме про це. Ваше право на приватне життя".

Це був рідкісний момент, коли сенаторів, середній вік яких складає за даними Vox 62 роки, не висміювали.

Пропустити Twitter допис , автор: @ditzkoff “Mr. Zuckerberg, a magazine i recently opened came with a floppy disk offering me 30 free hours of something called America On-Line. Is that the same as Facebook?” pic.twitter.com/U7pqpUhEhQ — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 10 квітня 2018 р.

"Пане Цукерберг, журнал, який я нещодавно відкрив, прийшов до мене з флоппі-диском, який надає мені 30 годин користування чимось, що називається Америка Онлайн. Це те саме, що й Facebook?", - пожартував над одним з сенаторів користувач @ditzkoff.

"Пане Цукерберг, у мене є лише одне питання про Facebook: де я можу знайти мій Hotmail?", - написав користувач @gilbertjasono.

"Пане Цукерберг, ви можете повернути попередню версію Snapchat? Моя онука не перестає скаржитися щодо цього. До речі, що таке Snapchat?", - пожартував користувач @MatPatGT.

Безсумнівно, це був нервовий день для Марка Цукерберга, але для нього це було зовсім не страшно.

На момент першої перерви на слуханнях, вартість акцій Facebook зросла на 5%. Статки пана Цукерберга зросли на понад 4 млрд доларів.

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