У старому універмазі в США знайшли "мумію" мавпи
В одній із будівель міста Міннеаполіс (штат Міннесота, США) знайшли "муміфіковані" останки мавпи.
Мертве тіло виявили будівельники в стелі старої будівлі універмагу Dayton під час реконструкції.
Представниця компанії, що відповідає за будівельний проект, повідомила, що її фірма співпрацює з місцевими музеями, аби з'ясувати, звідки взялася ця павукоподібна мавпа.
Спочатку фото "мумії" опублікували будівельники на сторінці "Стара Міннесота" у Facebook.
В пості написали: "На стелі виявили мертвого примата".
Деякі користувачі соцмережі в коментарях припустили, що ця мавпочка, можливо, прийшла із зоомагазину, який був на восьмому поверсі 116-річної будівлі.
Мер сусіднього міста Роббінсдейл Реган Мерфі підозрює, що до зникнення цієї тварини причетний його батько.
За його словами, у 1960-х роках Ларрі Мерфі разом з другом викрали мавпу із зоомагазину.
Обидва чоловіки вже померли, але вдова Мерфі-старшого повідомила, що її чоловік був знатним бешкетником в молодості.
"Він був ірландським хлопцем. І я думаю, це про все говорить", - каже дружина Ларрі Мерфі Моніка телеканалу WCCO-TV.
Мати Ларрі виявила цю тварину та заборонила підлітку її тримати вдома.
Саме тому хлопцям довелося віднести мавпу назад до магазину та випустити її.
Під час реконструкції будівлі робітники виявили у вентиляційних проходах та на стелі й інші цікаві знахідки.
Зокрема, пап'є-маше, великодні яйця та вкрадений гаманець, який нещодавно повернули його власнику.
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