У старому універмазі в США знайшли "мумію" мавпи

Копирайт изображения FACEBOOK/ OLD MINNEAPOLIS Image caption Примату описали, як "муміфіковану"

В одній із будівель міста Міннеаполіс (штат Міннесота, США) знайшли "муміфіковані" останки мавпи.

Мертве тіло виявили будівельники в стелі старої будівлі універмагу Dayton під час реконструкції.

Представниця компанії, що відповідає за будівельний проект, повідомила, що її фірма співпрацює з місцевими музеями, аби з'ясувати, звідки взялася ця павукоподібна мавпа.

Спочатку фото "мумії" опублікували будівельники на сторінці "Стара Міннесота" у Facebook.

В пості написали: "На стелі виявили мертвого примата".

Копирайт изображения CBS Image caption Будівлю реконструюють, аби було більше офісних приміщень

Деякі користувачі соцмережі в коментарях припустили, що ця мавпочка, можливо, прийшла із зоомагазину, який був на восьмому поверсі 116-річної будівлі.

Мер сусіднього міста Роббінсдейл Реган Мерфі підозрює, що до зникнення цієї тварини причетний його батько.

За його словами, у 1960-х роках Ларрі Мерфі разом з другом викрали мавпу із зоомагазину.

Копирайт изображения CBS Image caption Родина Ларрі Мерфа підозрює, що той причетний до зникнення мавпи.

Обидва чоловіки вже померли, але вдова Мерфі-старшого повідомила, що її чоловік був знатним бешкетником в молодості.

"Він був ірландським хлопцем. І я думаю, це про все говорить", - каже дружина Ларрі Мерфі Моніка телеканалу WCCO-TV.

Мати Ларрі виявила цю тварину та заборонила підлітку її тримати вдома.

Саме тому хлопцям довелося віднести мавпу назад до магазину та випустити її.

Під час реконструкції будівлі робітники виявили у вентиляційних проходах та на стелі й інші цікаві знахідки.

Зокрема, пап'є-маше, великодні яйця та вкрадений гаманець, який нещодавно повернули його власнику.

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