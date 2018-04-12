Мерая Кері вперше зізналася, що має психічний розлад

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Співачка Мерая Кері вперше публічно зізналася, що вже 17 років бореться з біполярним розладом.

Вона розповіла виданню People, що це захворювання діагностували у 2001 році після нервового зриву, через який вона потрапила до лікарні.

Співачка, яка продала 200 мільйонів дисків у всьому світі, повідомила, що лише нещодавно звернулася по допомогу до медиків.

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За її словами, останні кілька років були дуже складними, її психічне здоров'я погіршувалося і співачка вирішила звернутися до медиків.

"Я попросила про лікування і мені його надали. Оточила себе позитивними людьми і повернулася до заняття тим, що люблю - писати пісні та створювати музики", - каже Мерая Кері.

Вона зізналася, що страждала від депресій та безсоння, а тому зараз проходить терапію та приймає ліки від біполярного розладу.

Біполярний розлад - це психічне захворювання, що характеризується раптовими змінами настрою - від шалено радісного до депресивно пригніченого.

Цю хворобу діагностують в одного зі 100 дорослих у Великобританії.

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