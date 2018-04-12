Організація із заборони хімзброї підтвердила, що Скрипалів отруїли "Новачком"

Image caption Провідні експерти з Організації із заборони хімічної зброї впевнені, що Сергія та Юлію Скрипалів отруїли "Новачком"

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прийшла до висновку, що влада Британії правильно ідентифікувала речовину, якою отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

"Зразки, зібрані командою ОЗХЗ, підтверджують висновки Британії про природу токсину, який використовували в Солсбері", - йдеться в заяві організації.

У ОЗХЗ зазначили, що зібрані експертами організації зразки були виключно чистими й майже не містили домішок, повідомляє кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер.

Назва "Новачок" в тексті заяви ОЗХЗ не згадується, уточнює Гарднер. Також в організації не вказали на можливе походження речовини, так як це не було завданням експертів.

ОЗХЗ випустила ще одну, засекречену доповідь щодо нападу на Скрипалів, яку передала в розпорядження всіх країн-членів організації.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон уточнив, що британський уряд попросив організацію опублікувати коротку версію доповіді та надати її в тому числі й Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Солсбері через місяць після хімічної атаки проти Скрипалів досі перекриті деякі громадські місця

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, якого Росія ув'язнила за шпигунство для британської розвідки, був звільнений в рамках обміну шпигунами між США та Росією у 2010 році.

Під час зустрічі у Солсбері 4 березня Сергію Скрипалю та його доньці стало погано. Їх виявили без тями на лавці у міському парку.

Отруєння екс-розвідника спричинило загострення дипломатичної кризи між Росією та Заходом. Більше сотні російських дипломатів вислали країни Заходу, Росія вдалася до дзеркальних мір.

Посол Росії в ООН Василь Небензя 4 квітня повідомив у Раді Безпеки ООН, що Велика Британія "грається з вогнем" і звинуватив Лондон у створенні "фейкової історії".

За словами російського дипломата, Москву звинуватили у злочині, але не надали доказів.

Пан Небензя зазначив, що головна мета Великої Британії - "дискредитувати" Росію.