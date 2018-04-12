Організація із заборони хімзброї підтвердила, що Скрипалів отруїли "Новачком"
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прийшла до висновку, що влада Британії правильно ідентифікувала речовину, якою отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.
"Зразки, зібрані командою ОЗХЗ, підтверджують висновки Британії про природу токсину, який використовували в Солсбері", - йдеться в заяві організації.
- Британські лікарі розповіли, як рятували Скрипалів від смерті
- Що таке "Новачок" і чому він такий небезпечний?
- Стан Сергія Скрипаля суттєво поліпшився
- Хто такий Скрипаль і що сталося з перебіжчиком ГРУ в Англії
У ОЗХЗ зазначили, що зібрані експертами організації зразки були виключно чистими й майже не містили домішок, повідомляє кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер.
Назва "Новачок" в тексті заяви ОЗХЗ не згадується, уточнює Гарднер. Також в організації не вказали на можливе походження речовини, так як це не було завданням експертів.
ОЗХЗ випустила ще одну, засекречену доповідь щодо нападу на Скрипалів, яку передала в розпорядження всіх країн-членів організації.
Глава МЗС Британії Борис Джонсон уточнив, що британський уряд попросив організацію опублікувати коротку версію доповіді та надати її в тому числі й Росії.
Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, якого Росія ув'язнила за шпигунство для британської розвідки, був звільнений в рамках обміну шпигунами між США та Росією у 2010 році.
Під час зустрічі у Солсбері 4 березня Сергію Скрипалю та його доньці стало погано. Їх виявили без тями на лавці у міському парку.
Отруєння екс-розвідника спричинило загострення дипломатичної кризи між Росією та Заходом. Більше сотні російських дипломатів вислали країни Заходу, Росія вдалася до дзеркальних мір.
Посол Росії в ООН Василь Небензя 4 квітня повідомив у Раді Безпеки ООН, що Велика Британія "грається з вогнем" і звинуватив Лондон у створенні "фейкової історії".
За словами російського дипломата, Москву звинуватили у злочині, але не надали доказів.
Пан Небензя зазначив, що головна мета Великої Британії - "дискредитувати" Росію.