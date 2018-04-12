Де півтонни марихуани? З'їли миші! - пояснили поліцейські
В Аргентині вісьмох поліцейських звільнили через те, що вони звинуватили мишей у знищенні наркотиків, які перебували на поліцейському складі.
Слідчі виявили, що 540 кг марихуани зникли безслідно з поліцейського складу в місті Пілар на північний захід від Буенос-Айреса.
Колишній комісар поліції міста Хав'єр Спеціа та інші поліцейські розповіли судді, що наркотики з'їли миші.
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Судові експерти засумнівалися в правдивості цих тверджень.
Представник судді Адріана Гонсалес Чарвая зазначив, що, за словами експертів в університеті Буенос-Айреса, "миші не могли переплутати наркотики з їжею", а якби зробили це "на складі можна було б знайти багато трупиків".
Співробітники поліції тепер будуть свідчити перед суддею 4 травня. Суд вирішить, чи були наркотики втрачені через "ситуацію, що склалася", чи через "недбалість".
Вилучені поліцією наркотики - загалом 6 000 кг марихуани - зберігалися на складі протягом останніх двох років.
Наступник пана Спеціа на посаді, Еміліо Портеро, помітив зникнення наркотиків.
Пан Портеро попередив про це відділ внутрішніх справ поліції, працівники якого обшукали склад і знайшли лише 5 460 кг марихуани.
Підозри впали на колишнього комісара Спеціа після того, як влада виявила, що він не підписав документи з інвентаризації конфіскованих наркотиків, коли покинув посаду в квітні 2017 року.
Колишній комісар також, як повідомляється, перебуває під слідством, оскільки ще не подав заяву про прибутки за минулий рік.