Де півтонни марихуани? З'їли миші! - пояснили поліцейські

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти не вірять поліцейським та стверджують, що миші померли би, якби з'їли наркотики

В Аргентині вісьмох поліцейських звільнили через те, що вони звинуватили мишей у знищенні наркотиків, які перебували на поліцейському складі.

Слідчі виявили, що 540 кг марихуани зникли безслідно з поліцейського складу в місті Пілар на північний захід від Буенос-Айреса.

Колишній комісар поліції міста Хав'єр Спеціа та інші поліцейські розповіли судді, що наркотики з'їли миші.

Судові експерти засумнівалися в правдивості цих тверджень.

Представник судді Адріана Гонсалес Чарвая зазначив, що, за словами експертів в університеті Буенос-Айреса, "миші не могли переплутати наркотики з їжею", а якби зробили це "на складі можна було б знайти багато трупиків".

Співробітники поліції тепер будуть свідчити перед суддею 4 травня. Суд вирішить, чи були наркотики втрачені через "ситуацію, що склалася", чи через "недбалість".

Вилучені поліцією наркотики - загалом 6 000 кг марихуани - зберігалися на складі протягом останніх двох років.

Наступник пана Спеціа на посаді, Еміліо Портеро, помітив зникнення наркотиків.

Пан Портеро попередив про це відділ внутрішніх справ поліції, працівники якого обшукали склад і знайшли лише 5 460 кг марихуани.

Підозри впали на колишнього комісара Спеціа після того, як влада виявила, що він не підписав документи з інвентаризації конфіскованих наркотиків, коли покинув посаду в квітні 2017 року.

Колишній комісар також, як повідомляється, перебуває під слідством, оскільки ще не подав заяву про прибутки за минулий рік.