Резерви і борги: чи впорається Київ самотужки?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Щоб вчасно розраховуватися з боргами, Нацбанк задіяв валютні резерви

Від початку року Національний банк використовує валютні резерви, а також купує валюту на ринку, щоб виплачувати зовнішні борги.

Але на скільки вистачить резервів НБУ і міцності у гривні, аби витримати пікові боргові виплати, що припадають на поточний та кілька наступних років?

За підсумками першого кварталу, резерви зменшилися на близько 600 млн доларів - із 18,808 млрд доларів на початку року до 18,191 млрд доларів.

При цьому вже рік, як Україна нічого не отримує від МВФ, а від цього призупинилися транші і від інших міжнародних кредиторів.

У Нацбанку кажуть, що у березні і лютому міжнародні резерви поповнювалися коштом інтервенцій Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

Від початку року (січень-березень і два тижні квітня) Нацбанк купив на ринку понад 1 млрд доларів.

Крім того, до резервів надходять і долари та євро, отримані від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які уряд випускає у валюті.

Паралельно із цим інвестори обмінюють валюту, аби придбати гривневі ОВДП, за якими розраховують отримати непогані відсотки, - чим менша імовірність, що Київ зможе отримати дешевші кредити від МВФ, тим дорожчими стають запозичення з інших джерел.

Саме це, на думку оглядачів, дозволяє поки що підтримувати курс гривні.

Водночас, як повідомив начальник Управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів НБУ Олег Чурій, боргові виплати від початку року становили 2,5 млрд доларів.

За даними НБУ, лише у березні загалом було витрачено:

1,284 млрд доларів на погашення та обслуговування державного боргу в іноземній валюті,

186 млн доларів на погашення боргу перед МВФ.

Як довго Нацбанк матиме можливість викуповувати валюту на ринку, і яким є запас міцності валютних резервів НБУ?

"Ситуація змінилася"

У Світовому банку, який регулярно складає прогнози щодо розвитку української економіки і, водночас, є одним із найбільших міжнародних кредиторів України, вважають, що економічна і фінансова ситуація в Україні зараз складається так, що без зовнішньої фінансової допомоги не обійтися.

"Незважаючи на певну макроекономічну стабілізацію, досягнуту протягом попередніх років, ситуація у 2018 дещо змінилася, - пояснює економіст представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач. - З одного боку, ми маємо певне погіршення на внутрішньому ринку, а з іншого - маємо виплатити значні зовнішні зобов'язання".

За підрахунками Світового банку, щоб розраховуватися із попередніми боргами (зовнішніми і внутрішніми), у 2018-2019 роках Києву потрібно близько 18 млрд доларів.

Із них близько 8 млрд доларів мають надійти із зовнішніх джерел.

За словами Анастасії Головач, у цю суму входять як кошти, які Україна може отримати від МВФ, Світового банку і ЄС, так і кошти від розміщення єврооблігацій.

У Світовому банку також наголошують, що гроші від міжнародних кредиторів дозволять не лише розрахуватися з боргами, але й завершити структурні реформи.

Це має дати поштовх швидшому розвитку української економіки, щоб надалі Київ міг сам розраховуватися зі своїм боргами і "бути менш чутливим до ситуації на зовнішніх ринках".

"Якщо цього не станеться, то наслідки будуть досить негативними як для динаміки валютних резервів, так і для внутрішнього зростання", - каже Анастасія Головач.

План дій до часу Х

У НБУ визнають, що гальмування реформ і відсутність співпраці з МВФ є ключовим ризиком для економічної і фінансової стабільності країни.

Проте наразі у Нацбанку сподіваються, що Києву таки вдасться отримати до 2 млрд доларів від МВФ, а також кредити від інших кредиторів до кінця цього року.

НБУ навіть прогнозує, що валютні резерви зростуть до 21,6 млрд доларів. Але одразу можуть і скоротитися через великі боргові виплати у 2019-2020 рр.

За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, наступний транш від МВФ можна очікувати у III кварталі цього року.

Але якщо його не буде, то в НБУ розроблений план дій на випадок "стресового сценарію".

Скорочення валютних резервів і виплата зовнішніх боргів у І кварталі 2018 року 617 млн доларів становило скорочення валютних резервів НБУ за січень-березень 2018 1,470 млрд доларів сплатив НБУ за зовнішніми боргами лише у березні 2018

757 млн доларів купив НБУ на ринку за січень-березень 2018 року (чиста покупка) UNIAN

"Ставити питання так, що прийде якийсь день Х, і ми зрозуміємо, що далі - край, не можна. Але хочу наголосити, що макроекономічні показники без співпраці (з МВФ) будуть виглядати гіршими, ніж тоді, як ми все-таки отримаємо ці гроші", - прокоментував питання ВВС News Україна Дмитро Сологуб.

"Більш невизначені перспективи"

У Світовому банку також звертають увагу, що доступ до зовнішнього фінансування - як від МВФ, так і від інших кредиторів, - має певні умови.

"Боротьба з корупцією, створення "дорожньої мапи" для земельної реформи, вдосконалення роботи державних банків і просування у питанні приватизації - всі ці реформи є важливими для зміцнення економічного зростання", - каже провідний економіст Представництва Світового банку Фарук Кхан.

Усе це "надішле важливий сигнал для інвесторів, що Україна зможе втримати макроекономічну стабільність, виконати заходи, погоджені із міжнародними партнерами, і отримати певні державні доходи".

Без цього, на думку експертів Світового банку, українські "економічні перспективи стають більш невизначеними".

Кволе зростання економіки, яке не дотягує і до 2% ВВП, може ще більше уповільнитися, якщо це накладеться на передвиборчий період 2019 року.