Україна готується припинити участь в СНД
Президент України Петро Порошенко доручив уряду підготувати все необхідне для припинення участі України у Співдружності незалежних держав (СНД).
"З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД, та відмову цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозицію щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД", - сказав він під час виступу на Київському безпековому форумі.
Також, за словами президента, Україна закриє своє представництво при інституціях організації в Мінську.
Петро Порошенко вважає, що треба інвентаризувати всю договірно-правову базу України в рамках СНД "на предмет відповідності національним інтересам держави".
Також він закликав інші держави переглянути договірну базу з Росією на предмет "чутливих сфер".
Україна не підписала у 1993 році статут СНД, тому не є державою-членом Співдружності, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці.
Співдружність створили 1991 року як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. Пізніше до організації приєдналися ще вісім колишніх радянських республік - Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан.
В 1993 році до СНД приєдналася Грузія, проте в 2009 році ця країна залишила організацію. Також з СНД вийшов Туркменістан.
Що робити з "Великим договором"?
Згадав Петро Порошенко і "Великий договір з Росією", підписаний 1997 року.
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Він повідомив, що планує внести у парламент проект закону про одностороннє припинення дії окремих положень цього документу.
Перш за все, мова йде про статті щодо стратегічного партнерства між Україною та Росією, а також співпраці у військово-технічній сфері.
Але весь договір, за словами Петра Порошенка, розривати не можна, оскільки там є положення про "повагу територіальної цілісності та непорушності кордонів".
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю BBC News Україна повідомив, що МЗС передало свої пропозиції в адміністрацію президента. Однак їх суть він не розкрив.
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство Україна та Росія підписали 31 травня 1997 року, ратифікували у 1998 році. Його ще називають "Великий договір". Країни офіційно визнали кордони одна одної й закріпили принципи стратегічного партнерства.
В Росії неодноразово критикували заяви України про необхідність припинити участь в СНД та розірвати "Великий договір".
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