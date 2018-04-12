В Індії шторм зруйнував мінарети Тадж-Махалу
Шторм пошкодив два чотириметрові мінарети на славетному мавзолеї-мечеті Тадж-Махал, розташованому в північній частині індійського міста Агра.
Посадовці розповіли ВВС, що це сталося через сильний вітер, швидкість якого сягала 130 км/год.
Один зі зруйнованих мінаретів розташований біля королівських воріт до Тадж-Махала, і туристи легко можуть помітити завдану шкоду.
Другий розміщений на південних воротах.
Влада заявила, що вже почала роботи з відновлення пошкоджених споруд.
Монумент XVII століття щодня відвідує близько 12 тисяч туристів, це одна з найпопулярніших історичних пам'яток у світі.
Його побудував імператор Шах Джахан Мугалом як мавзолей для своєї перської дружини Мумтаз-Махал.
Історична пам'ятка зазнала пошкодження через забруднення та будівельну активність в останні роки.
Археологічна служба Індії, яка піклується про зберігання історичних пам'яток в країні, у січні заявила, що Тадж Махал ризикує втратити свій блиск та структуру через високий рівень забруднення Агри.
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