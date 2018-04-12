Копирайт изображения DANIEL BEREHULAK/GETTY IMAGES

Шторм пошкодив два чотириметрові мінарети на славетному мавзолеї-мечеті Тадж-Махал, розташованому в північній частині індійського міста Агра.

Посадовці розповіли ВВС, що це сталося через сильний вітер, швидкість якого сягала 130 км/год.

Копирайт изображения RAJU TOMAR/HT PHOTO Image caption На фото видно один зі зруйнованих мінаретів

Один зі зруйнованих мінаретів розташований біля королівських воріт до Тадж-Махала, і туристи легко можуть помітити завдану шкоду.

Другий розміщений на південних воротах.

Копирайт изображения AQEEL SIDDIQUI Image caption Зруйнований мінарет

Копирайт изображения AQEEL SIDDIQUI

Влада заявила, що вже почала роботи з відновлення пошкоджених споруд.

Монумент XVII століття щодня відвідує близько 12 тисяч туристів, це одна з найпопулярніших історичних пам'яток у світі.

Його побудував імператор Шах Джахан Мугалом як мавзолей для своєї перської дружини Мумтаз-Махал.

Історична пам'ятка зазнала пошкодження через забруднення та будівельну активність в останні роки.

Археологічна служба Індії, яка піклується про зберігання історичних пам'яток в країні, у січні заявила, що Тадж Махал ризикує втратити свій блиск та структуру через високий рівень забруднення Агри.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.