"Совам" частіше загрожує рання смерть, аніж "жайворонкам" - вчені

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Згідно з новими дослідженнями, ті, хто ведуть "нічний" спосіб життя на 10% частіше страждають від ранніх смертей, аніж ті, прокидається рано. Про це повідомляє журнал Chronobiology International.

Таких висновків дійшли завдяки дослідженню, у якому взяли участь 433 тисяч людей.

Автори статті стверджують, що "сови" роблять більше зусиль, аби функціонувати у світі "жайворонків". А ще "сови" частіше страждають на психічні та фізичні розлади.

"Питання охорони здоров'я"

Характер добової активності людини визначається хронотипами, тобто ритмами сну і неспання. Умовно людей ділять на два хронотипи: "сов" і "жайворонків".

Вчені опитали учасників дослідження, яким було від 38 до 73 років, до якого типу вони себе відносять: "ранкового", "помірно ранкового", "помірного вечірнього" та "вечірнього".

Дослідники з'ясували, що протягом 6 - 6,5 років спостережень від різних причин частіше вмирали "сови".

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Порівнюючи власне "вечірні" типи з "ранковими", то перші на 90% частіше мали психологічні розлади та на 30% частіше хворіли на цукровий діабет, а також були більш схильними до проблем із травленням та неврологічних розладів.

Попри те, що автори статті не досліджували чому в опитаних виникали проблеми зі здоров'ям, вони зазначили, що "сови" завдають своєму здоров'ю більше шкоди, коли намагаються пристосуватися до життя "жайворонків".

Крістен Натсон з Північно-західного університету вважає, що такі показники у дослідженні можна також пояснити додатковим стресом для організму: харчуванням у неправильний час, недостатньою кількістю фізичного навантаження, недосипом, неспанням та вживанням алкоголю і наркотиків.

Вчені зазначають, що їхня робота - це перше масштабне дослідження зв'язку між хронотипами людини і ризиком смерті від різних природних причин. Вони вважають, що надалі необхідно провести більше досліджень, які зможуть допомогти визначити фізіологічні причини такого зв'язку.