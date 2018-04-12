Британія погодилася "вжити заходів" у Сирії

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Члени британського кабінету міністрів дійшли згоди щодо необхідності рішучих дій у Сирії, аби запобігти подальшого використання хімічної зброї. Про це йдеться у заяві уряду.

У четвер прем'єр-міністр Тереза Мей провела засідання кабінету міністрів, присвячене британській відповіді на ймовірну хімічну атаку в Сирії.

За словами джерел BBC, пані Мей готова перейти до дій проти сирійського режиму без схвалення парламенту.

Копирайт изображения EPA Image caption Міністри залишили зустріч, яка тривала понад дві години

"Це був приголомшливий і варварський акт, у якому загинуло до 75 людей, у тому числі й діти, у найжахливіший і нелюдський спосіб", - заявила пані Мей.

Пані Мей вважає, що все вказує на те, що режим пана Асада, який заперечує проведення атаки, несе за неї відповідальність.

Кабінет погодився вжити рішучих дій, аби полегшити гуманітарні збитки і запобігти подальшому застосуванню хімічної зброї сирійським режимом.

Для цього британський прем'єр має продовжити спільну роботу зі своїми союзниками США і Францією, аби діяти спільно з міжнародними партнерами.

Більше деталей про імовірну участь Британії у військовій операції у Сирії не повідомляють.

Коаліція проти Асада

Заява кабінету погоджується зі словами прем'єра, які вона сказала напередодні. Уряд готовий підтримати її позицію і потенційну військову відповідь спільно зі США і Францією, зазначає політичний кореспондент BBC Алекс Форсайт.

Росія, яка надає режиму Асада військову допомогу, може відповісти на американську атаку, попередило раніше російське керівництво.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетний удар по Сирії, попри погрози Росії збивати ракети.

"Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росіє, бо вони пролетять, такі красиві, нові та "розумні"! Ти не повинна бути партнером Звіра, який вбиває своїх людей газом та отримує від цього задоволення", - написав Трамп в своєму Twitter.

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Пізніше американський президент опублікував ще один твіт, в якому вказав, що відносини між США та Росією ще ніколи не були настільки поганими, навіть під час "холодної війни".

"Росії потрібна наша допомога для розвитку економіки, нам було б нескладно її надати, всі країни мають працювати спільно. Давайте зупинимо гонку озброєнь?" - написав Трамп.

За даними джерел Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в результаті атаки 7 квітня загинули понад 70 людей, близько 500 постраждали.

У зв'язку з цим організація вимагає "безперешкодний доступ" до міста Дума в Сирії, аби перевірити ці повідомлення.

Лідери США і Франції раніше заявляли про те, що готові завдати ударів по цілях в Сирії.

Президент Франції Еммануель Макрон тоді ж заявив, що у нього є докази того, що в Думі було застосовано токсичну отруйна речовина.

Позиція інших країн

Західні країни наразі ухвалюють рішення щодо ракетної атаки через імовірне використання хімзброї проти сирійців.

Німеччина вже відмовилася від завдання ударів, про що заявила канцлер Ангела Меркель.

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