Трамп: рішення щодо удару по Сирії приймуть "досить швидко"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент США наголошує, що рішення по Сирії приймуть "досить швидко"

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення по Сирії приймуть "досить швидко".

В розмові з журналістами він зазначив, що його адміністрація "дуже, дуже серйозно" розглядає ситуацію, що склалася після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Раніше в четвер президент США написав в Twitter, що "ніколи не говорив коли" нанесуть удар по Сирії.

"Може бути дуже швидко або не так швидко взагалі!", - підкреслив він.

Пізніше Дональд Трамп прояснив позицію на зустрічі з журналістами.

"Ми сьогодні зустрічаємося по Сирії... Ми маємо прийняти деякі подальші рішення, тому вони будуть прийняті досить швидко", - зазначив він.

Також у четвер міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив під час виступу в Конгресі: "Я вважаю, що відбулася хімічна атака, і ми шукаємо фактичні докази".

Водночас британський уряд за підсумками засідання у четвер оголосив, що Британія погоджується "вжити заходів" щодо Сирії.

Британський прем'єр Тереза Мей зателефонувала президенту Трампу пізно в четвер, і вони погодилися "продовжувати тісно співпрацювати" з цього питання.

Білий дім повідомив, що пан Трамп також проведе розмову з сирійського питання з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Представник Росії в ООН Василь Небензя у відповідь на заяви з західних столиць заявив, що "не може виключити" можливості війни між Росією та США.

"Першочерговим завданням є запобігання небезпеці війни", - сказав він журналістам у четвер.

11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетний удар по Сирії, попри погрози Росії збивати ракети.

"Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росіє, бо вони пролетять, такі красиві, нові та "розумні"! Ти не повинна бути партнером Звіра, який вбиває газом, вбиває своїх людей та отримує від цього задоволення", - написав Трамп в своєму Twitter.

Пізніше американський президент опублікував ще один твіт, в якому вказав, що відносини між США та Росією ще ніколи не були настільки поганими, навіть під час "холодної війни".

"Росії потрібна наша допомога для розвитку економіки, нам було б нескладно її надати, всі країни мають працювати спільно. Давайте зупинимо гонку озброєнь?", - написав Трамп.

Посол Росії в Лівані в інтерв'ю телеканалу "Аль-Манар" повідомив, що Росія залишає за собою право збивати американські ракети та атакувати місця їхнього запуску.

За даними джерел Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в результаті атаки 7 квітня загинули понад 70 людей, близько 500 постраждали.

У зв'язку з цим організація вимагає "безперешкодний доступ" до міста Дума в Сирії, аби перевірити ці повідомлення.