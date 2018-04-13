Кілька сотень росіян вбили в Сирії: що розповів директор ЦРУ в Конгресі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майк Помпео, кандидат на посаду держсекретаря, зазначив, що Росія є загрозою для США

Директор ЦРУ та кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео заявив на слуханнях в Сенаті, що кілька тижнів тому в Сирії вбили "пару сотень росіян".

Про це повідомляє кореспондент Російської служби Бі-бі-сі в США Наталка Пісня.

Він зробив цю заяву, пояснюючи, наскільки адміністрація Трампа була жорсткою щодо Росії.

"Кілька тижнів тому росіяни зустрілися з рівним супротивником, і пару сотень росіян вбили. Перелік дій, які зробила адміністрація ... Я готовий вам повідомити про них, але не хочу забирати час", - сказав Помпео.

Він не уточнив, про який саме інцидент в Сирії йде мова. Імовірно, Помпео говорив про удар по околицях сирійського Дейр-ер-Зора в ніч на 8 лютого, в результаті якого могли загинути росіяни.

З м'якою політикою щодо Росії покінчено

Питання політики щодо Росії було у фокусі уваги американських сенаторів, які мають затвердити пана Помпео на посаді держсекретаря.

"Росія продовжує діяти агресивно, її позиція посилилася за роки "м'якої політики" щодо до її агресії. І тепер з цим покінчено", - сказав Помпео і перерахував кроки, які зробила адміністрація.

Зокрема, він згадав про модернізацію армії, введені проти Росії санкції й висилку дипломатів - найбільшу з часів холодної війни. Він зазначив, що дипломатичні зусилля щодо тиску на Москву мають тривати.

"Дії адміністрації чітко показали, що стратегія національної безпеки Дональда Трампа справедливо ідентифікує Росію як загрозу для нашої країни", - сказав він.

США мають зобов'язання захистити суверенітет України

Сенатор Марко Рубіо задав Помпео серію швидких питань, зокрема чи втручалася Росія у вибори 2016 року та чи є у США зобов'язання допомогти Україні захистити свій суверенітет. На всі ці питання Помпео відповів ствердно.

Директор ЦРУ також зазначив, що причина історичного конфлікту між США та Радянським Союзом, а тепер Росією - в поганій поведінці Москви.

Говорячи про цілі Володимира Путіна, пан Помпео зазначив: "Згадайте слова Путіна про те, що найбільшою подією ХХ ​​століття був розпад Радянського Союзу. Я думаю, він щиро в це вірить, і ви бачите, як він поводиться, виходячи з цього. Спроби відновити владу й посилити власну владу та популярність шляхом дій, які відбуваються за межами його країни ... розцінюються як супервлада".

Помпео також пообіцяв: санкції, в різний час введені відносно Росії через її дії щодо України, не будуть зняті до припинення анексії Криму та повного виконання Мінських угод.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На слуханнях в Сенаті були присутні противники Помпео, які називали його "несправжнім дипломатом" та звинувачували в роздмухуванні війни

Удар по Сирії

Сенатори не менше десяти разів поверталися до ситуації в Сирії і можливого військового удару по цій державі у зв'язку з можливим використанням сирійською владою хімічної зброї проти мирних жителів.

Помпео кілька разів наголосив: він - проти війни та виступає за дипломатичне вирішення будь-яких суперечок і конфліктів. Він також заявив, що одна з його цілей - побачити Сирію після правління Асада.

За словами кандидата на посаду держсекретаря, для ракетного удару по Сирії президенту не потрібен дозвіл Конгресу.

Помпео - випускник Гарвардської юридичної школи та колишній адвокат - впевнений, що для подібного рішення президент може спиратися на статтю другу Конституції США, коли в разі загрози або атаки з боку іноземної держави глава Білого дому може повідомити Конгрес за 48 годин до передбачуваного початку операції.

Проте деякі сенатори кілька разів нагадали Помпео: з боку Сирії щодо США не було ані прямої загрози, ані непрямої. За їх словами, подібні дії президента - пряма підстава для імпічменту.

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