Від Amazon вимагають не продавати секс-ляльки, схожі на дітей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Організації, які захищають права дітей в Британії, занепокоєні спробами ввезти до країни секс-ляльок, схожих на дітей

Уповноважений з прав дитини в Англії Енн Лонгфілд закликала Amazon зробити все можливе, аби секс-ляльки, схожі на дітей, більше не продавалися на сайті компанії.

Раніше журналістам ВВС вдалося встановити, що приблизно десять таких секс-ляльок продають на платформі Amazon Marketplace.

Після того як BBC звернулася до Amazon щодо вилучення однієї з секс-ляльок, її прибрали з продажу на сайті, проте через три дні знову стали продавати.

Пізніше Amazon заявила, що вилучила всі товари, про які повідомили журналісти.

"Усі продавці Marketplace мають дотримуватися наших рекомендацій щодо продажу, а щодо тих, хто цього не зробить, вживатимуть заходи, зокрема, потенційне видалення їхнього облікового запису. Продукти, про які йде мова, більше не доступні", - наголошується в заяві Amazon.

На платформі Amazon Marketplace знайшли ляльок зростом 90-120 см, з талією 41 см.

На супровідних картинках вони були в сексуальних позах. Зазначалося, що такі секс-ляльки "на 100% імітують дівоче тіло", на деяких з них є "сексуальна жіноча білизна".

Національне товариство запобігання жорстокому поводженню з дітьми застерігає, що поява таких секс-ляльок може зашкодити дітям.

Секс-ляльки, схожі на дітей, максимально подібні до живих людей, виготовлені з силіконового матеріалу й важать так само, як і діти.

Image caption На Amazon продавали секс-ляльки, схожі на дітей

Уповноважений з прав дитини в Англії Енн Лонгфілд зазначила, що громадськість очікує від Amazon, що компанія не тільки вилучить дитячі секс-ляльки, але й пояснить, чому вони опинилися на їхньому сайті та зробить так, щоб вони знову там не з'явилися.

"Такі ляльки явно створені з однією метою, і ця мета є явною небезпекою для справжніх дітей", - додала вона.

З березня 2016 року британським прикордонникам вдалося вилучити 179 секс-ляльок. схожих на дітей.

У липні 2017 року британський суд постановив, що такі ляльки є "непристойними товарами", тому їх імпорт заборонений.

Проте у Британії притягнути до відповідальності можуть лише за імпорт таких секс-ляльок. Виробляти чи мати їх в себе вдома не заборонено.