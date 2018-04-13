Росія погрожує США війною через можливі удари по Сирії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Василь Небензя звинуватив Вашингтон в тому, що мир у світі опинився під загрозою

Росія попередила США, що авіаудари по Сирії можуть викликати війну між двома країнами.

"На жаль, ми не можемо виключити будь-яких можливостей", - заявив представник Росії в ООН пан Василь Небензя журналістам після засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

Він звинуватив Вашингтон в тому, що мир у світі опинився під загрозою, і наголосив, що склалася "дуже небезпечна" ситуація.

Російський представник повідомив, що існує підвищена "небезпека ескалації" ситуації внаслідок можливих ударів через наявність російських військових у Сирії.

"Першочерговим завданням є запобігання небезпеці війни", - зазначив пан Небензя.

Росія раніше погрожувала збивати американські ракети, якщо російським військовим в Сирії щось загрожуватиме.

Пан Небензя також закликав Раду Безпеки ООН знову зустрітися в п'ятницю, щоб обговорити можливі військові дії Заходу.

Білий дім стверджує, що продовжує разом з союзниками обговорювати дії проти сирійської влади.

Тим часом, Організація із заборони хімічної зброї заявляє, що її експерти їдуть до Сирії і розпочнуть розслідування можливої хімічної атаки в суботу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Трамп заявив, що рішення по Сирії приймуть "досить швидко"

Президент США Дональд Трамп в четвер заявив, що рішення по Сирії ухвалять "досить швидко".

В розмові з журналістами він зазначив, що його адміністрація "дуже-дуже серйозно" розглядає ситуацію, що склалася після ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Британський уряд за підсумками засідання у четвер також оголосив, що Британія погоджується "вжити заходів" щодо Сирії.