В Росії заблокували месенджер Telegram

Копирайт изображения Reuters

Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду щодо обмеження доступу до месенджера Telegram. За словами судді, рішення підлягає негайному виконанню.

Роскомнагляд подав позов 6 квітня - наступного дня після закінчення терміну, яке відомство надало Telegram на передачу Федеральній службі безпеки (ФСБ) Росії ключів шифрування.

Криптографічні ключі - це секретні коди, які використовують в алгоритмах месенджера для читання та шифрування повідомлень. За словами представників Telegram, коди неможливо надати, оскільки вони постійно змінюються і знаходяться в різних юрисдикціях.

ФСБ та Роскомнагляд наполягали, що месенджер використовують терористи, і можливість читати приватне листування дозволить боротися зі злочинністю.

Позову передувала публічна перепалка керівника Роскомнагляду Олександра Жарова з засновником Telegram Павлом Дуровим, приводом до якої стала вимога зареєструвати месенджер в реєстрі операторів поширення інформації.

Telegram вимоги передати ключі ігнорував, ФСБ подала в суд на месенджер і виграла.

Справа дійшла до Верховного суду, який також визнав законним наказ ФСБ про обов'язкове розкриття ключів шифрування.

"Позиція Telegram залишається попередньою: вимоги ФСБ надати доступ до приватного листування користувачів неконституційні, не ґрунтуються на законі, технічно і юридично нездійсненні, отже, вимога блокування також необґрунтована", - заявив Павло Чиков, керівник міжнародної правозахисної групи "Агора", юристи якої представляють інтереси Telegram.

Засновник Telegram Павло Дуров неодноразово заявляв, що загрози блокування месенджера не принесуть ніяких результатів і Telegram продовжить виступати за свободу і таємницю особистого листування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Павел Дуров вважає, що блокування месенджерів в Росії не пов'язане з боротьбою проти тероризму

Telegram - не єдиний месенджер, який не виконує вимоги Роскомнагляду.

Facebook, WhatsApp, Signal та інші популярні західні сервіси також не поспішають надавати ФСБ ключі шифрування.

Користувачі тим часом активно освоюють способи обходу блокування.

У десктоп-версії Telegram обійти заборону можна через мережевий протокол SOCKS5. Він дозволить підключатися до месенджера через сервери, розташовані в країнах, де Telegram не заборонений. Докладну інструкцію можна прочитати в матеріалі Російської служби Бі-бі-сі.

У мобільній версії Telegram обхід блокування можливий за допомогою віртуальних приватних мереж (VPN).

Вони підміняють мережеву адресу користувача так, немов він знаходиться в іншій країні. До подібних хитрощів вдаються користувачі в Ірані, влада якого також намагається заборонити Telegram.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.