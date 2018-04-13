Знайшли викрадену 30 років тому картину Шагала

Копирайт изображения FBI Image caption Родина Геллерів придбала один з ранніх творів Шагала "Отелло та Дездемона" ще у 1920-х роках у Парижі

У ФБР повідомили, що картину Марка Шагала, викрадену в 1988 році у Нью-Йорку, нарешті повернуть власникам.

Картину "Отелло та Дездемона", намальовану 1911 року, викрали з квартири Ернеста та Роуз Геллерів з понад десятком інших творів мистецтва та ювелірних виробів.

На картині Шагала зображений шекспірівський Отелло, який тримає меча і дивиться на свою наречену Дездемону.

Викрадений твір мистецтва знайшли в минулому році після того, як власник галереї у Вашингтоні відмовився придбати картину.

Він порадив продавцю звернутися до правоохоронців щодо підтвердження права власності.

Чоловік зі штату Меріленд, який хотів продати картину, зберігав її багато років на своєму горищі в спеціальній рамі, виготовленій зі стійки дверей та фанери.

За даними ФБР, чоловік отримав картину наприкінці 1980-х або на початку 1990-х років від іншої людини, яку й підозрюють в її викраденні з квартири родини Геллерів.

За інформацією ФБР, родина Геллерів має колекцію творів Шагала, Пікассо та Ренуара.

Ернест та Роуз Геллери повернення картини так і не дочекалися, вони померли багато років тому. Втім, твір мистецтва повернуть їхнім спадкоємцям.

"Відомий твір мистецтва дуже важко передати в інші руки, якщо він був вкрадений", - прокоментував цей випадок старший спецагент ФБР Тім Карпентер.

За його словами, про спроби продажу творів мистецтва без відповідної документації треба повідомляти правоохоронцям.

Через закінчення строку давності злочину ані чоловік, який намагався продати картину, ані підозрюваний у її викраденні, перед судом не постануть.