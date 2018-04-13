Вживання алкоголю щодня скорочує життя - вчені
Вживання алкоголю щодня може скоротити ваше життя, вважають британські вчені.
Вони провели дослідження, в якому проаналізували здоров'я 600 тисяч людей, які вживають алкоголь. В результаті виявили: чим більше людина споживає алкоголю, тим коротшим стає її життя.
Вчені вважають, що вживання від п'яти до десяти одиниць алкоголю (одна одиниця - 7,9 г етанолу) на тиждень може скоротити життя людини на шість місяців.
А хто п'є 18 або більше одиниць алкоголю - може втратити п'ять років життя.
Скільки одиниць алкоголю містять різні напої?
Стопка спиртного (25 мл) - 1 одиниця.
Стандартний келих вина (175 мл) - 2,1 одиниці.
Великий (250 мл) келих вина - 3 одиниці.
Пинта 4%-го пива (0,57 л) - 2,3 одиниці.
Таким чином вчені заперечили попередні дослідження, що споживання алкоголю невеликими дозами корисно для організму.
Дослідники порівняли здоров'я та звички людей, які вживають алкоголь, з 19 країн світу.
Зокрема, вчені розрахували, скільки років життя людина втратить, якщо вживатиме алкоголь постійно від 40 років.
Дослідження також встановило верхню безпечну межу в 12,5 одиниць алкоголю на тиждень, після якої зростає ризик для життя - це приблизно п'ять пінт (одна пінта - 0,6 л) пива або п'ять 175-міліграмових бокалів вина.
Вживання алкоголю в 12,5 одиниць на тиждень підвищує ризики:
- інсульту на 14%
- фатальних гіпертонічних захворювань на 24%
- серцевої недостатності на 9%
- фатальної аневризми аорти на 15%
Рекомендовані ліміти в Італії, Португалії та Іспанії майже на 50% вищі, ніж у США.
Вікторія Тейлор, старший дієтолог британського серцевого фонду, який частково профінансував дослідження, каже, що "багато людей у Великій Британії регулярно п'ють за рекомендаціями".
"Ми завжди повинні пам'ятати, що рекомендації щодо алкоголю мають бути обмеженням, а не ціллю, і намагатися пити менше вказаної межі", - радить вона.
Доктор Ангела Вуд з Кембриджського університету, яка є автором дослідження, підкреслила: "Основний месидж цього дослідження полягає в тому, що якщо ви вже вживаєте алкоголь, пийте його менше, це допоможе вам прожити довше, а також зменшити ризик серцево-судинних захворювань".
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