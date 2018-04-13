Савченко призупинила голодування задля поліграфа

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Надія Савченко погодилася тимчасово припинити голодування, аби повністю пройти допит на поліграфі. Лікар порадив пані Савченко молочне та дитяче пюре.

Адвокат Олег Соловей повідомив BBC News Україна, що допит Надії Савченко з поліграфом, який розпочався о 10:30 13 квітня, припинили приблизно за три години через її виснаження.

Щоб продовжити процедуру, експерти-поліграфологи наполегливо рекомендували пані Савченко припинити голодування.

"Не було прецедентів проходження поліграфа людиною, яка голодувала 23 дні, й вони, у зв'язку із виснаженістю організму, не можуть встановити істину. Вони наполегливо рекомендували їй поїсти, а Надія Вікторівна погодилась на три дні", - розповів пан Соловей.

За словами адвоката, пані Савченко вживатиме їжу від п'ятниці до неділі, а в понеділок, 16 квітня, продовжить допит.

"Продукти узгоджені із лікарем слідчого ізолятора, оскільки було довге виснажливе голодування. Молоко, знежирений сир, молоко знежирене, яке буде розбавлятися з водою, дитяче пюре. Все це в абсолютно незначній кількості. Імовірно, що сьогодні ввечері вона отримає продукти та почне їсти", - розповів він.

Також адвокат заявив, що зараз стан здоров'я Надії Савченко "дуже задовільний".

"Добре себе почуває. Так, вона втратила у вазі, але почуття гумору не втратила, чудово розмірковує, все розуміє, працездатність чудова. Загалом вона втратила 11 кілограмів з моменту затримання", - повідомив пан Соловей.

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Служба безпеки затримала Надію Савченко 22 березня після того, як Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт.

Наступного дня Шевченківський районний суд Києва обрав Надії Савченко запобіжний захід - тримання під вартою протягом двох місяців.

Того ж дня Надія Савченко оголосила про голодування.

За версією слідства, Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком планували перевезти через лінію розмежування зброю, обстріляти урядовий квартал Києва з мінометів, убити президента, а також розстріляти депутатів парламенту.

Пані Савченко загрожує до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Надія Савченко свою вину заперечує.