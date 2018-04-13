У Китаї камера розпізнала підозрюваного серед 60 тис. людей
Китайська міліція, завдяки технології розпізнавання обличчя, знайшла і заарештувала чоловіка, який був серед натовпу у 60 000 глядачів.
Підозрюваний був присутнім на концерті поп-зірки Джекі Чеунг в місті Наньчані на минулих вихідних.
Поліція повідомила, що 31-річний чоловік, якого розшукували за "економічні злочини", був "шокований", коли його схопили.
Китай має величезну мережу з понад 170 мільйонів камер спостереження.
Підозрюваний був ідентифікований камерами під час перевірки квитка та затриманий поліцією, як тільки зайняв своє місце на концерті.
"Підозрюваний виглядав дуже здивованим, коли його забрали", - повідомив поліцейський Лі Цзінь.
"Він не думав, що міліція зможе так швидко зловити його у натовпі з 60 тисяч людей", - сказав пан Лі.
Пан Лі також повідомив, що в касах з продажу квитків, було встановлено кілька камер з технологією розпізнавання обличчя.
Це не перший випадок, коли китайська поліція використовувала систему розпізнавання обличчя для пошуку підозрюваних.
У серпні минулого року поліція провінції Шаньдун арештувала 25 підозрюваних, використовуючи систему розпізнавання обличчя, яка була встановлена на Міжнародному фестивалі пива Циндао.
Китай є світовим лідером з технології розпізнавання обличчя та регулярно нагадує своїм громадянам, що з таким обладнанням практично неможливо сховатися від влади.
Країна будує систему, яку називає "найбільшою у світі мережею спостереження камерами".
Близько 170 мільйонів камер відеоспостереження вже встановлені і приблизно ще 400 мільйонів нових планують встановити протягом наступних трьох років.
Багато камер використовують штучний інтелект, включаючи технологію розпізнавання обличчя.
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