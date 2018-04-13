Репера, з яким співала Лорак, не впустили до України

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Російського співака Матвія Мельникова, який виступає під сценічним іменем Мот, не впустили до України. Про це повідомив речник прикордонної служби Олег Слободян.

Окрім того, реперу на 3 роки заборонили в’їзд до України.

Як написав у мережі Facebook пан Слободян, такі дії були застосовані "в зв'язку з порушенням порядку в'їзду до тимчасово окупованої території АР Крим".

Заборону в’їзду також підтвердили у концерт-клубі Stereo Plaza, де в Мота 13 квітня мав відбутися концерт.

"Були виконані всі зусилля для проведення даного концерту. Артиста не випустили в аеропорту Борисполя," - повідомили в клубі.

Гостям закладу пообіцяли повернути гроші за вже куплені квитки.

Як повідомляли ЗМІ, Мот активно гастролював Кримом і давав концерти у Сімферополі, Ялті та Севастополі у 2016 році.

На початку року співак анонсував концерти у квітні в Києві та Харкові.

Минулого року Мот випустив кліп із співачкою Ані Лорак. Співаки заспівали дуетом пісню "Сопрано".

У листопаді минулого року президент України Петро Порошенко підписав закон, який зобов’язує узгоджувати гастролі російських артистів із СБУ.

Останніми роками СБУ часто забороняє в'їзд до України російським та іноземним артистам, які виступали на території анексованого Криму або на підконтрольних бойовикам районах Донбасу.