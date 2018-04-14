США вирішили завдати по Сирії ракетного удару

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Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення завдати по Сирії ракетного удару.

Це рішення було ухвалене у зв'язку з імовірною хімічною атакою, яка мала місце 7 квіня і від якої постраждали десятки людей.

"Зараз відбувається спільна операція з військовими силами Британії та Франції", - сказав пан Трамп у своєму зверненні до американського народу.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей зазначила, що "застосуванню сили не було практичної альтернативи", однак додала, що воно не має на меті зміну режиму.

Як сказав Дональд Трамп, авіаудари було заплановано по місцях виробництва, поширення та застосування хімічної зброї.

"Це - не дії людини, це - злочини чудовиська", - сказав він про президента Сирії Башара Асада.

Уряд президента Сирії Башара Асада відкидає звинувачення в хімічних атаках. Росія, як союзник Сирії, попередила Захід про те, що військові напади можуть спричинити війну.

Американськтй високопосадовець сказав агенції Reuters, що ракети «Томагавк» було випущено по багатьої ціляї у Сирії. Також агенція цитувала свідка в Дамаску, який чув «як мінімум, шість сильних вибухів».

Вибухи в Дамаску підтвердило і сирійське державне телебачення. Як повідомляють журналісти, була задіяна сирійська протиповітряна оборона.

Моніторингова група "Сирійська обсерваторія прав людини", заснована Британією, повідомляє, що удари пошкодили не тільки військових цілей у столиці, а і Сирійський науково-дослідний інститут.