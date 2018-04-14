Удари по Сирії: Росія скликає Радбез ООН, а НАТО заслухає союзників

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва скликає екстрене засідання Радбезу ООН через ракетні удари по Сирії.

Він засудив такі дії США та союзників, назвавши їх порушенням норм та принципів міжнародного права.

"Росія суворо засуджує напад на Сирію, де російські військовослужбовці допомагають законному уряду боротися з тероризмом", - йдеться в заяві російського президента на сайті Кремля.

Путін вважає, що своїми діями США ще більше загострює гуманітарну катастрофу в Сирії та "приносить страждання мирному населенню", а також провокує нову хвилю біженців з цієї країни.

Він також повідомив, що Москва скликає екстрене засідання Радбезу ООН для обговорення "агресивних дій США та їхніх союзників".

А НАТО в суботу заслухає звіт про удари по Сирії. США, Велика Британія та Франція зроблять доповідь союзникам по НАТО про цю військову операцію, повідомив представник альянсу.

Зранку в суботу президент США Дональд Трамп оголосив про початок бомбардування Сирії у відповідь на застосування режимом Башара Асада хімічної зброї.

"Зараз відбувається спільна операція з військовими силами Британії та Франції", - сказав пан Трамп у своєму зверненні до американського народу.

Він додав, що авіаудари запланували по місцях виробництва, поширення та застосування хімічної зброї.

Головними цілями коаліції стали науково-дослідний центр в Дамаску, який пов'язують із виробництвом хімічної зброї, а також два склади хімічної зброї в провінції Хомс.

Копирайт изображения Reuters Image caption В небі над Дамаском було видно ракети сил ППО

Під вогонь також потрапили штаб Республіканської гвардії Сирії, аеропорт Мезза в Дамаску та аеропорт Ад-Думейр у Східній Гуті.

Станом на 8 ранку відомо, що по території Сирії США та союзники випустили від 30 до 100 ракет. Частину з них збили.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що для цього удару використали удвічі більше ракет, ніж минулого року. У квітні 2017 року після хімічної атаки у місті Хан-Шейхун американські есмінці випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі сирійських урядових військ Еш-Шайрат.

Російські військові стверджують, що в результаті ракетних авіаударів ніхто не постраждав.

Ситуацію в Дамаску та інших містах російське міністерство оборони назвало спокійною.

На це бомбардування вже відповіло МЗС Сирії. "Варварська агресія ніяк не вплине на рішучість та наполегливість сирійського народу та їх героїчні збройні сили", - йдеться в заяві сирійського міністерства.

Засудили такі дії коаліції в Ірані, а от Туреччина назвала їх "доречними". Турецьке МЗС назвало удари по Сирії "очищення совісті людства" та "обґрунтованою відповіддю" на застосування хімічної зброї проти мирного населення в Думі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала дії США, Великої Британії та Франції.

"Ми підтримуємо той факт, що наші американські, британські та французькі союзники... взяли на себе цю відповідальність. Військове втручання було необхідним та обґрунтованим", - вважає вона.

З'явилася вже і реакція Китаю на ці події - офіційний Пекін засудив військовий удар по Сирії та закликав до політичного врегулювання.

Офіційний Дамаск відкидає всі звинувачення в застосування хімічної зброї.

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