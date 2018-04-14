Франція оприлюднила звіт по Сирії: доказів достатньо

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Франція у суботу оприлюднила звіт щодо хімічної атаки в Сирії. Він базується на технічному аналізі відкритої інформації та даних розвідки.

За даними цього документу, 7 квітня відбувся масовий наплив пацієнтів до медичних центрів Східної Гути. Як мінімум 100 людей повідомили про симптоми, що виникають під час впливу хімічних агентів.

Понад 40 людей померли від дії хімічної речовини.

"Зібрана Францією інформація містить сукупність доказів, яких достатньо для покладення відповідальності за цю хімічну атаку 7 квітня на сирійський режим", - говориться у звіті.

Французькі служби зібрали та проаналізували свідчення, фотографії та відео, які з'явилися на спеціалізованих веб-сайтах, в пресі та соцмережах після нападу.

В результаті відповідні структури прийшли до висновку, що переважна більшість цих даних правдиві.

Також французькі фахівці проаналізували симптоми, які видно у людей на фото та відео.

Їх можна описати наступним чином:

асфіксія або труднощі з диханням

згадки про сильний запах хлору та наявність зеленого диму в постраждалих районах

підвищене слиновиділення та гіперсекреція

ціаноз

опіки шкіри та рогівки ока

Всі ці симптоми, вказує звіт, є характерними для застосування хімічної зброї.

"Надійні розвідні дані свідчать про те, що сирійські військові координували 7 квітня в Думі процес використання хімічної зброї, яка містить хлор", - стверджує документ.

Також у звіті мова йде про незадекларовані запаси хімічної зброї в Сирії.

В суботу зранку США, Франція та Велика Британія завдали ракетних ударів по Сирії.

Головними цілями коаліції стали науково-дослідний центр в Дамаску, який пов'язують із виробництвом хімічної зброї, а також два склади хімічної зброї в провінції Хомс.

Росія засудила такі дії та повідомила, що скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Своє засідання щодо Сирії проведе в суботу НАТО.

Офіційний Дамаск відкидає всі звинувачення в застосування хімічної зброї.

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