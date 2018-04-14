Трамп про удари по Сирії: "Місію виконано!"

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Президент Дональд Трамп заявив, що запуск ракет США та союзників по Сирії пройшов ідеально.

В суботу у Twitter він оцінив військову операцію, яку провели зранку: "Ідеально виконані удари минулої ночі. Дякую Франції та Великій Британії за їхню мудрість, а також силу їхнього чудового війська. Кращого результату бути і не могло. Місію виконано!".

Також він додав, що пишається американським військом, яке виконало поставлені завдання.

В суботу зранку США та союзники завдали ракетних ударів по Сирії.

Головними цілями коаліції стали науково-дослідний центр в Дамаску, який пов'язують із виробництвом хімічної зброї, а також два склади хімічної зброї в провінції Хомс.

Росія засудила такі дії та повідомила, що скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Своє засідання щодо Сирії проведе в суботу НАТО.

Офіційний Дамаск відкидає всі звинувачення в застосування хімічної зброї.

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