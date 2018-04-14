Викрадені дівчата з Чібок: журналісти повідомляють про багатьох загиблих

Копирайт изображения AFP

Нігерійський журналіст із посиланням на ісламістське угруповання "Боко Харам" заявив, що лише 15 із 112 викрадених дівчат із міста Чібок досі живі.

Ахмед Салкіда заявив, що він вів переговори щодо звільнення дівчат від імені уряду протягом кількох років.

За його словами, раніше було кілька можливостей випустити їх на волю, але вони втрачені.

Копирайт изображения AFP Image caption Активісти на протестах через викрадення школярок із Чібока 6 травня 2014 року під час Всесвітнього економічного форуму

Представник уряду повідомив BBC, що із "Боко Харам" досі домовляються, аби ісламісти відпустили 112 дівчат на волю.

Він вважає, що підстав вважати, що дівчата можуть бути мертвими, немає.

Пан Салкіда заявив, що адміністрація колишнього президента Гудлака Джонатана попросила його провести переговори, аби повернути школярок.

Він розповів, як організував обмін викрадених п'ять разів, але через затримки із тодішнім урядом обміни не відбулися.

Пан Салкіда заявив, що не називатиме імена дівчаток, яким вдалося вижити. Він вважає, що за все, що сталося, несе відповідальність нігерійський уряд.

У квітні 2014 року ісламістське угруповання бойовиків викрало зі школи в місті Чібок 270 школярок.

Цей напад викликав хвилю міжнародного засудження. 112 дівчаток досі не знайшли.

Бойовики "Боко Харам" звільняли викрадених підлітків невеликими групами. У жовтні 2016 року після переговорів із "Червоним хрестом" бойовики відпустили 21 дівчинку. Ще майже 50 дівчаткам вдалося втекти. У 2017 році ще 80 дівчаток повернулися додому.

Школярки розповідали, що бойовики змушували їх прийняти іслам і вийти заміж за своїх викрадачів.

За сім років існування угруповання "Боко Харам" бойовики викрали тисячі людей.

За даними уряду, за ці роки внаслідок дії бойовиків загинули понад 30 тисяч людей.