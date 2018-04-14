Від Токіо до Ер-Ріяда: реакція держав на ракетний удар по Сирії

Копирайт изображения EPA Image caption В Іраку пройшли протести проти ракетного удару по Сирії

Як держави висловили своє ставлення до серії ракетних ударів по військових об'єктах Сирії, які відбулися у ніч на суботу збройними силами США, Британії та Франції.

Зранку в суботу президент США Дональд Трамп оголосив про початок бомбардування Сирії у відповідь на застосування режимом Башара Асада хімічної зброї.

Головними цілями коаліції стали науково-дослідний центр в Дамаску, який пов'язують із виробництвом хімічної зброї, а також два склади хімічної зброї в провінції Хомс.

Копирайт изображения EPA Image caption Іранський духовний лідер аятолла Алі Хаменеї та президент Ірану Хассан Рухані у Тегерані

Іран

Тегеран, що підтримує Башара Асада, назвав військову операцію 14 квітня агресією проти Сирії.

Президент Ірану Хасан Рухані подзвонив президенту Сирії Башару Асаду, повідомило агентство САНА. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав атаку на Сирію злочином, а Дональда Трампа, Терезу Мей і Еммануеля Макрона - злочинцями.

Елітна іранська гвардія заявила, що через бомбардування США, ситуація ускладниться, "і в першу чергу постраждають інтереси" сполучених штатів.

Однак спеціальний кореспондент Перської служби BBC Касри Наджі вважає, що Тегеран, навпаки, видихнув із полегшенням: ракетні удари західних країн по Сирії були меншого масштабу, аніж очікували в Ірані.

Близький Схід і арабський світ

Туреччина, яка активно бере участь у військовому конфлікті на території Сирії, назвала ракетні удари Заходу "адекватною відповіддю" на ймовірну хімічну атаку з боку Башара Асада.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На саміті 4 квітня лідери Ірану, Туреччини та Росії виглядали як союзники (зліва направо - Хассан Рухані, Реджеп Таїп Ердоган, Володимир Путін)

"Ми підтримуємо операцію, яка полегшить совість людства після атаки в місті Дума, у якій є великі підстави підозрювати сирійський режим", - заявило МЗС Туреччини.

Така реакція може здатися несподіваною: лише десять днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Росії Володимир Путін та іранський лідер Хассан Рухані домовлялися про єдину стратегію вирішення сирійської кризи.

Серед арабських країн думки розділилися: Ірак, що межує із Сирією, стурбований через удари по урядовим об'єктам у Сирії.

"Такі дії загрожують небезпечними наслідками, що загрожують безпеці і стабільності регіону і надають тероризму ще одну можливість розширити свою присутність", - йдеться у заяві МЗС Іраку.

Багдад закликав обговорити ситуацію на саміті Ліги арабських держав у неділю.

Копирайт изображения EPA Image caption На брифінгу у Пентагоні представили інформацію, пов'язану з повітряними ударами по об`єктах у Сирії США, Британії та Франції у на ніч на суботу.

З арабських держав Перської затоки, першим, хто підтримав ракетні удари, був Катар. Там вважають, що це допоможе зупинити сирійський режим, який воює проти цивільних.

Саудівська Аравія також висловила повну підтримку діям США, Британії та Франції.

"Військова операція стала відповіддю на тривале застосування сирійським режимом забороненої хімічної зброї проти безневинних громадян, у тому числі жінок і дітей", - йдеться у заяві представника МЗС Саудівської Аравії.

Йорданія заявила про політичне вирішення конфлікту в Сирії.

У свою чергу, Ізраїль без пояснень закрив повітряний простір над Голанськими висотами.

Азія

Китай висловився проти застосування сили в міжнародних справах і заявив про повагу суверенітету, незалежності і територіальній цілісності держав.

В Японії, навпаки, прем'єр-міністр Сіндзо Абе підтримав військову операцію.

"Використання хімічної зброї нелюдяне і неприпустиме. Ми підтримуємо позицію США, Британії та Франції, - заявив пан Абе репортерам.

Європа

Німеччина заздалегідь відмовилася брати участь у військових ударах по Сирії, але підтримала союзників НАТО.

Канцлер Ангела Меркель назвала ракетні удари сил США, Британії та Франції по "необхідною і обґрунтованою" відповіддю.

Також підтримали дії Вашингтона, Лондона і Парижа й інші європейські країни - Чехія, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Румунія, Словенія, Латвія, Естонія та Україна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Сербії Олександр Вучич і канцлер Німеччини Ангела Меркель за день до військової операції у Сирії. Німеччина підтримала удари, Сербія - ні.

Голова Європейської ради Дональд Туск у Twitter висловив солідарність із країнами, які завдали ударів по Сирії.

"Удари США, Франції та Великої Британії дають зрозуміти, що сирійський режим разом з Росією та Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні, не заплативши за це. ЄС буде стояти разом із нашими союзниками на боці справедливості", - написав пан Туск.

Очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що міжнародна спільнота несе відповідальність, щоб винних знайшли і притягнули до відповідальності.

При цьому пан Юнкер вважає, що на дев'ятому році руйнівної громадянської війни Сирія вкрай потребує перемир'я і політичного рішення конфлікту через Женевський мирний процес під керівництвом ООН.

Головний дипломат Євросоюзу Федеріка Могеріні звернулася до Москви і Тегерану: "ЄС закликає всі країни, особливо Росію та Іран, використати свій вплив для того, щоб запобігти подальшому застосуванню хімічної зброї, особливо сирійським режимом".